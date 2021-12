英國桌球名將威廉斯比賽瞓著 賽後剖白有一苦衷

英國桌球名將威廉斯縱橫球壇多年,更為桌球世錦賽三冠王。威廉斯在英國桌球錦標賽比賽期間瞓著,於第二輪賽事就出局。威廉斯於賽後道歉,透露自己瞓著背後有苦衷,是因身體抱恙才意外瞓著。

英國桌球錦標賽周日舉行第二輪賽事,46歲的威廉斯(Mark Williams)當日迎戰50歲的咸美頓(Anthony Hamilton)。

比賽前段威廉斯一度以局數3:2領先,但對手咸美頓打波的節奏較慢。威廉斯一直坐在場邊苦等埋枱,甚至一度瞓著。

威廉斯最終以局數5:6落敗,賽後在社交媒體Twitter發文道歉,表示自己入睡與對手無關。威廉斯承認他在局數3:2領先時瞓著,剛醒來時更有5秒鐘不知道自己身在何處。

他更表示:

過往30年職業生涯,我之前從未試過坐低瞓著。

(Thirty years as a professional, that's the first time I've ever fallen asleep in the chair.)