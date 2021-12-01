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英國桌球名將威廉斯比賽瞓著 賽後剖白有一苦衷

環球社會熱點 13:34 2021/12/01

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英國桌球名將威廉斯縱橫球壇多年，更為桌球世錦賽三冠王。威廉斯在英國桌球錦標賽比賽期間瞓著，於第二輪賽事就出局。威廉斯於賽後道歉，透露自己瞓著背後有苦衷，是因身體抱恙才意外瞓著。

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英國桌球錦標賽周日舉行第二輪賽事，46歲的威廉斯（Mark Williams）當日迎戰50歲的咸美頓（Anthony Hamilton）。

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比賽前段威廉斯一度以局數3：2領先，但對手咸美頓打波的節奏較慢。威廉斯一直坐在場邊苦等埋枱，甚至一度瞓著。

威廉斯最終以局數5：6落敗，賽後在社交媒體Twitter發文道歉，表示自己入睡與對手無關。威廉斯承認他在局數3：2領先時瞓著，剛醒來時更有5秒鐘不知道自己身在何處。

他更表示：

過往30年職業生涯，我之前從未試過坐低瞓著。

（Thirty years as a professional, that's the first time I've ever fallen asleep in the chair.）

世衛建議60歲以上應延外遊 限入境無助遏止Omicron變種傳播 【下一頁】

威廉斯形容情況十分尷尬及很不專業，但他因早前感染新冠肺炎的後遺症感到極度疲勞。他表示自己仍在康復階段，在早上打波才可發揮最佳狀態。如果比賽較夜舉行，他就會更加疲勞。

威廉斯早前感染新冠肺炎，受後遺症影響，他早前已經錯過了歐洲大師賽和英國公開賽。

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責任編輯：鄭錦玲

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