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【氫能投資】官媒預告氫能產業發展規劃快推　氫能概念股炒升、京城機電升17%

當炒股 16:45 2021/12/01

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【氫能投資】官媒預告氫能產業發展規劃快推　氫能概念股炒升、京城機電升16%

新華社旗下《經濟參考報》周二（30日）報道，內地有望近期公布氫能產業發展規劃，預料將涉及科技創新、基礎設施建設、試點示範、政策保障等多方面，並引述業內人士稱，明年底內地氫能規模將逾1萬億元人民幣。氫能國策憧憬下，多家氫能概念股炒上。

＊重溫今早《ET開市直擊》- 唐牛看好強勢新能源股＊【按此速睇】

專業氣瓶生產企業京城機電 （00187） 午後最多升26%，收市升17%，報2.93元，成交逾4000萬元。8月宣布參與氫能源產業的華眾車載 （06830） 升10%創新高，成交逾1.6億元。有投資氫燃料電池的濰柴動力 （02338） ，股價大升9%，收報15.08元，成交近3億元。

中集安瑞科 （03899） 曾倒升3%，收市升不足1%，報10.74元；中國能源建設 （03996） 升5%，報1.15元，成交逾2億元。

李家傑投資擁氫氣電池技術公司EnerVenue 港華智慧能源大漲逾一成，可見【下一頁】

官媒表示，近來多方搶灘佈局氫能等新能源領域、相關項目批量上馬的背後，是政策的加持和資金的湧入。除氫能等相關產業發展規劃有望陸續發布外，多地碳減排支持工具也開始密集落地。

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港股 濰柴動力（02338） 京城機電股份（00187） 中集安瑞科（03899） 中國能源建設（03996） 華眾車載（06830）

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