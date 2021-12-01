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【氫能投資】官媒預告氫能產業發展規劃快推　氫能概念股炒升、京城機電升16%

當炒股 13:17 2021/12/01

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【氫能投資】官媒預告氫能產業發展規劃快推　氫能概念股炒升、京城機電升16%

新華社旗下《經濟參考報》周二（30日）報道，內地有望近期公布氫能產業發展規劃，預料將涉及科技創新、基礎設施建設、試點示範、政策保障等多方面，並引述業內人士稱，明年底內地氫能規模將逾1萬億元人民幣。氫能國策憧憬下，多家氫能概念股炒上。

＊重溫今早《ET開市直擊》- 唐牛看好強勢新能源股＊【按此速睇】

專業氣瓶生產企業京城機電 （00187） 午後升幅擴大至16%，暫報2.91元，成交逾1600萬元。8月宣布參與氫能源產業的華眾車載 （06830） 升11%創新高，成交逾億元。有投資氫燃料電池的濰柴動力 （02338） ，股價大升9%，成交近3億元。

中集安瑞科 （03899） 倒升3%，中國能源建設 （03996） 升2%。

官媒表示，近來多方搶灘佈局氫能等新能源領域、相關項目批量上馬的背後，是政策的加持和資金的湧入。除氫能等相關產業發展規劃有望陸續發布外，多地碳減排支持工具也開始密集落地。

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港股 濰柴動力（02338） 京城機電股份（00187） 中集安瑞科（03899） 中國能源建設（03996） 華眾車載（06830）

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