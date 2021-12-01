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【醫美股】完美醫療績後兩日未止跌　集團：對3灣區醫美中心前景樂觀

股市 13:15 2021/12/01

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完美醫療：3大灣區服務中心開業首月銷售合同金額近1500萬元

完美醫療（前稱必瘦站） （01830） 業績出爐兩日未止跌，今日早段更一度失守6元關。完美醫療中午刊發業務更新，提及今年9月及11月在香港開立的3個的「醫療美容+醫療健康」服務中心，開業首30個營業日的銷售合同表現1,418.6萬元。

完美醫療今早低見5.86元，中午收報6.04元，半日跌2.6%或0.16元。午後跌幅稍稍收窄，最新報6.08元跌1.9%，成交額1665萬元。

*恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看）*

完美醫療挫最多4.6%　半年多賺近六成、派息17.7仙｜【下一頁】

完美醫療表示，早前在中環、尖沙咀及沙田開設的大灣區內「醫療美容+醫療健康」服務中心，由開業日起首30個營業日，銷售合同表現1,418.6萬元，集團對未來季度的業務表現感到樂觀。

*重溫今早《ET開市直擊》唐牛為你分析波動市買賣策略*

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港股 完美醫療（01830） 醫美 中環 大灣區 銷售 美容 香港 尖沙咀

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