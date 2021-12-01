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【Omicron變種】歐洲疾控中心：10國錄42感染 多症狀輕微

環球社會熱點 14:00 2021/12/01

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新冠肺炎變種病毒Omicron備受關注，惟暫時專家對Omicron變種病毒了解不多。歐洲疾控中心表示，目前歐盟境甫錄得Omicron變種確診患者多為症狀輕微。惟歐洲疾控中心指，目前尚未清楚Omicron變種病毒可否避過免疫抗體。

加拿大要求航空旅客檢測 來自美國除外 【下一頁】

歐洲疾控中心（ECDC）主席安蒙（Andrea Ammon）周二（30日）表示，目前最少在10個歐盟成員國中錄得42宗Omicron變種病毒確診個案，另有6宗疑似感染個案。安蒙指，確診患者症狀輕微或沒有病徵，且集中在年輕年齡組別。

ECDC透露，大部分Omicron變種病毒感染者曾到訪非洲國家，亦有部分患者曾乘搭連接非洲及歐洲的接駁航班。機構強調，未有Omicron變種病毒相關的重疾或死亡個案出現。

世衛建議60歲以上應延外遊 限入境無阻遏止Omicron變種傳播 【下一頁】

據悉，已經錄得Omicron變種確診歐盟成員國包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、德國、意大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙及瑞典。

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責任編輯：李俊儀

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