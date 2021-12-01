【薪酬趨勢】JobsDB：明年打工仔平均加薪1.7%　邊6大行業加薪幅度最高？（附詳情）

▲ 【薪酬趨勢】JobsDB：明年打工仔平均加薪1.7% 邊6大行業加薪幅度最高？

JobsDB就2022年首季的招聘、薪酬及福利意向進行調查，結果顯示僱主預期明年打工仔平均薪金調整幅度為+1.7%，較2021年增加0.9個百分點，為連續兩年下跌後首次回升。僱主普遍持審慎樂觀態度，招聘計劃方面亦預計逐步回復到疫情前的水平，32%僱主計劃於首季增聘全職人手以擴展業務，比去年同類型調查顯著回升18%。

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明年市場需求較大的五大行業

調查顯示，明年首季市場需求較大的五大行業包括行政及人力資源（24%）、企業銷售及業務發展 （19%）、品牌及市場推廣（16%）、客戶服務（15%）、會計（14%）。

2022年首季55%企業會維持現有人手，較去年跌8%。為配合「擴展業務（70%）」、「需要人才擔任新設職位／擁有新技能（38%）」及「替補職缺（37%）」等需要，32%僱主表示計劃於明年首季將增聘全職人手，較2021年上升18%，接近2019年疫情前的數字（38%）。

受訪企業提倡Work-life Balance

調查又指，除了薪金和基本福利（41%），受訪企業還以提供「優良的工作環境／設施（35%）」、「同事間的和諧關係（26%）」以及「公司提倡Work-life Balance（25%）」等措施以招攬合適人才。

JobsDB香港區營運總監Bill Lee指出，全球經濟氣氛改善，有助企業以相對積極正面的態度重啟業務發展計劃，數碼轉型的相關工種，如資訊科技及分析等的薪酬調整持續跑贏大市，而企業增聘人手的主要原因，反映企業集中資源在數碼轉型，相信企業間需加速招攬人才或內部僱員培訓，方能避免因人才短缺而影響業務發展。

JobsDB於2021年9月委託獨立調查機構，訪問了本港438家商業機構。

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