  • 20°C
香港時間 : 20211201日 (三) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種】南非專家指傳染力更勝Delta

環球社會熱點 13:12 2021/12/01

分享：

與首先有印度發現的新冠肺炎Delta變種病毒，南非發現的Omicron變種擁有更多突變，讓專家憂慮其威脅更大。南非有專家指出，認為Omicron變種的傳染力更勝Delta變種，但仍需1個月時間了解Omicron變種。

【Omicron變種】世衛建議60歲以上應延外遊 限入境無阻遏止傳播 【下一頁】

【Omicron變種】荷蘭或更早有感染 早過南非通報 【下一頁】

南非國立傳染病研究所（NICD）臨時總監普倫（Adrian Puren）認為，Omicron最起碼在傳染力上更勝Delta，但科學家需要4周時間，了解Omicron會否具備逃避人體免疫反應的能力，或是感染Omicron會否導致更嚴重症狀。

普倫更稱，現階段未能確定Omicron已取代Delta，成為南非主要感染源。南非部分科學家指，當地現時只有87宗Omicron感染。但南非近日確診急增，人口最多的豪騰省（Gauteng）增幅猶為明顯。

南非7月初時受Delta肆虐，每日新增確診多達逾2.6萬宗，引發當地第3輪疫情。Omicron預期會釀成南非第4輪疫情，每日感染人數至本周末或增加至1萬。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【Omicron變種】加拿大要求航空旅客檢測 來自美國除外
今日
【Omicron變種】加拿大要求航空旅客檢測 來自美國除外
【Omicron變種】美國料收緊入境檢測 不分地區及疫苗狀態
今日
【Omicron變種】美國料收緊入境檢測 不分地區及疫苗狀態
【Omicron變種】日本首錄個案 患者由納米比亞入境
2021/11/30
【Omicron變種】日本首錄個案 患者由納米比亞入境
【Omicron變種】拜登籲勿恐慌 美國暫不會封關或封城
2021/11/30
【Omicron變種】拜登籲勿恐慌 美國暫不會封關或封城
【Omicron變種】現有疫苗有無效？兩大藥廠這樣說
2021/11/30
【Omicron變種】現有疫苗有無效？兩大藥廠這樣說

你可能感興趣

【Omicron變種】加拿大要求航空旅客檢測 來自美國除外
今日 12:06
【Omicron變種】加拿大要求航空旅客檢測 來自美國除外
【Omicron變種】美國料收緊入境檢測 不分地區及疫苗狀態
今日 11:21
【Omicron變種】美國料收緊入境檢測 不分地區及疫苗狀態
【Omicron變種】日本首錄個案 患者由納米比亞入境
18:09 2021/11/30
【Omicron變種】日本首錄個案 患者由納米比亞入境
疫情 南非 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

美國密歇根州高中槍殺案 釀最少3死8傷

下一篇文章

【Omicron變種】加拿大要求航空旅客檢測 來自美國除外
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間13:00）
【Omicron變種】鮑威爾憂慮經濟下行 通脹走勢更難料
【Omicron變種】鮑威爾憂慮經濟下行 通脹走勢更難料
【英國王室】傳英女王一舉動 成哈里梅根脫離導火線
【英國王室】傳英女王一舉動 成哈里梅根脫離導火線
【Omicron變種】現有疫苗有無效？兩大藥廠這樣說
【Omicron變種】現有疫苗有無效？兩大藥廠這樣說
英議員促放寬BNO簽證資格 准18至25歲港人申請
英議員促放寬BNO簽證資格 准18至25歲港人申請
【新冠疫苗】英國擴大接種 正式為所有成人打第3針
【新冠疫苗】英國擴大接種 正式為所有成人打第3針
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款