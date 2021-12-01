【Omicron變種】南非專家指傳染力更勝Delta

與首先有印度發現的新冠肺炎Delta變種病毒，南非發現的Omicron變種擁有更多突變，讓專家憂慮其威脅更大。南非有專家指出，認為Omicron變種的傳染力更勝Delta變種，但仍需1個月時間了解Omicron變種。

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南非國立傳染病研究所（NICD）臨時總監普倫（Adrian Puren）認為，Omicron最起碼在傳染力上更勝Delta，但科學家需要4周時間，了解Omicron會否具備逃避人體免疫反應的能力，或是感染Omicron會否導致更嚴重症狀。

普倫更稱，現階段未能確定Omicron已取代Delta，成為南非主要感染源。南非部分科學家指，當地現時只有87宗Omicron感染。但南非近日確診急增，人口最多的豪騰省（Gauteng）增幅猶為明顯。

南非7月初時受Delta肆虐，每日新增確診多達逾2.6萬宗，引發當地第3輪疫情。Omicron預期會釀成南非第4輪疫情，每日感染人數至本周末或增加至1萬。

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責任編輯：吳漢培