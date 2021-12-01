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【財經精點1分鐘】 港股超賣反彈　美團、騰訊領漲話你知跟進策略？

股市 13:30 2021/12/01

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港股經過上日跌市，恒生指數創超過一年新低後，今早一如預期出現超賣反彈。恒生指數半日升329點，重上23800點關口，收報23804點。國企指數及科技指數升幅亦超過百分之1，半日分別收報8496點以及6092點。大市半日成交金額為798億元。

科技股造好　美團、騰訊領漲

重磅科技股之中，單是美團 （03690） 及騰訊 （00700） ，已經為恒指貢獻122點升幅。　

美團半日升近百分之4，收報247.2元；騰訊半日升超過百分之2，收報469.6元。京東集團 （09618） 股價表現靠穩，半日收報340.8元。不過，阿里巴巴 （09988） 繼續尋底，逆市跌超過百分之1，收報125.4元。

基金粉飾效應　揀買科技股

經濟日報專欄作者余少文指，由於港股自2月見頂，跌至昨日，跌了十個月，基金股幾乎都重創，令今個月粉飾的空間更大，尤其月底，不妨留意重磅股和基金股騰訊控股 （00700） 、美團 （03690） 、京東集團 （09618） 等。　

從技術走勢分析，騰訊過去四個月似乎營造一個三角形走勢，如能升越500元，可能會是港股重現升浪的關鍵。【詳細分析：港股超賣反彈 粉飾月敲TMJ（收費文章）

波動市揀股　電動車不容忽視

另外，獨立股評人唐牛於《ET開市直擊》波動市之下買賣策略，買貨只揀強勢股，當中有國策扶持的電動車及新能源股值得留意。

＊重溫今早《ET開市直擊》- 港股跌夠未 撈貨定係搵位走？*【按此速睇－附Time code】＊

 

電動車 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 見頂 撈貨 三角形 新能源 經濟 基金 京東（美：JD）

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【港股市況】恒生指數12月開局午後升幅收窄至逾200點　金融股造好濠賭股續捱沽（不斷更新）

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