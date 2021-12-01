▲ 【濠賭股】金沙中國下月向逾2.5萬名員工派一個月薪酬津貼 股價半日跌3%

金沙中國 （01928） 將於下月向逾2.5萬名合資格員工派一個月薪酬津貼。《澳門日報》報道，金沙中國宣布將於明年1月17日向超過2.5萬名合資格的非管理層全職員工發放相等於一個月薪酬的酌情津貼，以答謝過去一年的付出及貢獻，99%團隊成員分別受惠該酌情津貼或其他獎勵計劃。

金沙中國半日跌3%，中午收報17.38元，成交2.6億元。

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金沙中國總裁王英偉表示，雖然今年依然是充滿挑戰的一年，但集團在疫情下克服困難，努力讓澳門倫敦人首階段成功開幕，實現集團創辦人艾德森的願景。自疫情以來，團隊成員踴躍主動接種疫苗，曾先後兩次義務全天候24小時支援全民核檢站，並提供醫觀酒店服務及後勤保障等。因此公司決定發放酌情津貼。

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