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【蘋果Mac】新MacBook Pro又出問題！　部分用戶無法關機充電

科技 14:05 2021/12/01

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據外國科技網站9To5Mac報道，有新版MacBook Pro用戶在Reddit上投訴，電腦在關機的情況下會出現充電問題。充電線上的LED燈會反覆閃爍，伴隨不斷響起充電的聲音提示。

配置M1 Max芯片的新MacBook Pro推出至今一個多月，其效能一直獲得不少蘋果用戶好評。但最近，新MacBook Pro卻出現令用家頭痛的問題，用家紛紛在Reddit討論區上表達不滿。有用戶投訴，電腦在關機時出現充電問題，而問題主要集中出現在140W充電器上，即搭載相關充電器的16吋MacBook Pro。

【芯片大戰】Apple夥台積電研3納米製程芯片　預計最快2023年推出

據外國科技網站9To5Mac報道，有新版MacBook Pro用戶在Reddit上投訴，電腦在關機的情況下會出現充電問題。充電線上的LED燈會反覆閃爍，伴隨不斷響起充電的聲音提示。蘋果其後建議用戶先將MacBook Pro關機，再長按電源鍵10秒鐘，點擊「Option」及「Continue」，再於Recovery Mode登錄帳戶，最後再點擊左上角的蘋果標誌再次關機即可。

惟用戶在嘗試此方法後，指出充電問題依然持續。蘋果再回覆指，建議用戶把macOS系統版本保持在最新狀態下，並在睡眠模式或將屏幕打開時充電。也可選擇在關機前，先連接MagSafe充電線。

9To5Mac預計，問題應與蘋果系統有關，而蘋果或於幾周內進行軟件修復去修正問題。與此同時用戶要注意的是，應盡量避免將電池完全耗盡後關機，否則有機會導致無法充電及重新開機。

【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火

【新MacBook Pro都有份】macOS Monterey出現內存洩漏bug　異常消耗大量App記憶體

責任編輯：黃顯晴

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