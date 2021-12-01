【生活成本】新加坡爬頭香港成亞洲最貴生活成本城市　誰是全球之最？

▲ 新加板爬頭香港成亞洲最貴生活成本城市

新加坡超越香港成為今年亞洲地區最高生活成本城市。《經濟學人智庫》公布「2021年全球生活成本」（Worldwide Cost of Living 2021）排名，香港由去年榜首跌至第五名，新加坡則上升兩位至第二位。

香港金融中心排名重入三甲，上海第3變第6，看【下一頁】

2021年全球生活成本最高頭10

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今年生活成本最貴的城市為以色列第二大城市特拉維夫，為首次登上榜首。報告解釋，特拉維夫奪冠主因以色列貨幣新謝克爾兌美元表現強勢，及本地貨幣計價下，以雜貨及交通為首，約一成商品價格升急升。至於全球生活成本成本最低的城市集中於中東及非洲，或者亞洲最貧困的地區。

報告表示，今年物價通脹上升為過去5年最快，按當地貨幣計按年升3.5%，超過疫情前的升幅，去年同期的增幅為1.9%。供應鏈問題、滙率波動以及消費者需求改變，帶動大宗商品及其他商品價格上升，當中以交通運輪升幅最快。

是次指數由2021年8月16日到9月12日收集數據，涉及173城市。「全球生活成本」排名仍受疫情影響，經濟學人智庫預期，隨明年多個行業提高工資，許多城市的生活成本將進一步上升，但相信各國央行將謹慎加息遏制通脹，價格升幅理或較今年回落。

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香港、新加坡及大阪並列全球生活成本最高城市

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編輯：袁諾曦

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