Zara母企Inditex任命新董事長　創辦人女兒明年4月接任

▲ 時裝品牌Zara母公司印地紡（Inditex），最新任命創辦人女兒Marta Ortega為董事長。（法新社圖片）

時裝品牌Zara母公司印地紡（Inditex），最新任命創辦人女兒Marta Ortega為董事長，她表示：「我將會奉獻一生來傳承父母的事業。」綜合媒體報道，Marta Ortega將於明年4月份接任董事長之位，而行政總裁之位由原來的法律總監Oscar Maceiras擔任。

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Inditex是一家西班牙的服裝零售商，旗下品牌覆蓋全球，包括Zara、Pull&Bear 和Stradivariusm，擁有超過6,600家商舖。由Amancio Ortega與前妻Rosalia於1975年創立。創辦人Amancio Ortega於2011年辭任董事長之位，並交由Pablo Isla繼任，被視為減少家族對業務影響的成功之處。惟是次交捧給女兒，被外界視為倒退。

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在消息公布後，Inditex股價也下跌約5%。事實上，Marta Ortega在該集團工作15年，早期在Bershka擔任助理。其後也主力進行營銷相關的工作。是次的新任命，外界和分析師也感到「緊張」。

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GlobalData零售研究總監Maureen Hinton表示，時尚界對Marta Ortega的認識不多，對她有過多猜測甚為不公。惟她也指出，Marta Ortega的市場營銷經驗高於管理經驗，但作為董事長需要領導集團方向，並非每天親自動手管理。

責任編輯：馬意文