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【新股IPO】威馬汽車完成新一輪融資、集資1.52億美元　雅居樂領投1.4億美元

新股IPO 12:39 2021/12/01

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威馬汽車完成新一輪融資、集資1.52億

新能源汽車及自動駕駛技術近期備受市場青睞，早前傳最快在明年進行IPO的威馬汽車乘勢再完成一輪融資。當中，雅居樂 （03833） 以1.4億美元（折合約10.9億港元）認購威馬汽車的D輪優先股，每股認購價格為0.7836美元（折合約6.11港元），按全面攤薄及已轉換基準計算後，雅居樂相當於持有威馬汽車3.1%的股份。

兩內地電動車企傳來港IPO，合眾新能源汽車、威馬汽車傳各籌78億元【下一頁】

另外，雅居樂亦將與威馬汽車訂立期權協議，要求威馬汽車有條件發行及轉讓威馬交換股份，總代價為5.4億港元。

根據有關文件披露，威馬汽車在2020年的除稅後淨虧損達54.85億元人民幣，按年擴大37%。截至今年6月30日，威馬汽車的未經審核負債淨值約為13.69億元人民幣。

據外電報道指，威馬汽車在此輪融資中合共獲得1.52億美元，當中由雅居樂集團領投，而公司將會把資金用於加快自動駕駛技術開發，以及擴展在中國的銷售及服務渠道。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】微博、凱萊英醫藥等八家新股同期招股　哪一新股孖展跑出？（不斷更新）

記者：梁安琪

港股 電動車 汽車 自動駕駛 新能源 集資 IPO

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