【Nokia】Nokia 9 PureView無法升級Android 11　HMD「補鑊」推補償優惠

▲ Nokia在官網宣布，不會推出Nokia 9 PureView的Android 11系統升級更新。

採用全球首個蔡司（Zeiss）認證5主鏡頭組合的Nokia 9 PureView，在2019年初登場時曾搶了不少風頭。不過近日就有壞消息傳出，Nokia 9 PureView 原定在去年會升級至 最新的Android 11系統，但至今仍然未有任何相關通知，而近日HMD Global證實，將不會為Nokia 9 PureView推出更新，但就為用戶提供50%優惠的新機換購補償方案。

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Nokia在官網宣布，由於相機軟件不相容，令Nokia 9 PureView無法正常發揮其水準，所以 Nokia決定原使用Android One系統的手機都可以獲得至少兩代系統升級的原則，將不套用在Nokia 9 PureView上，正式宣布不會推出Nokia 9 PureView的Android 11系統升級更新。

Nokia強調雖然不會推出系統升級更新，但是仍然會為Nokia 9 PureView用戶繼續推出安全性更新。若使用者想要使用Android 11系統，Nokia就提供Nokia 9 PureView機換購Nokia XR20，或者當地市面上Nokia機種高達50%的折扣。

消息指，香港用戶同樣可以使用相關優惠，用戶只要到Nokia官網輸入 Nokia 9 PureView 的 IMEI碼，即可領取高達50%的折扣優惠。

有外媒指出，由於Nokia 9 PureView的銷情未如理想，因此HMD選擇避免投入太多資源，去為這款手機推出系統升級。

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責任編輯：曾曉汶