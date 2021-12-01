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【內房危機】彭博：內房企業本月面臨936億元信託產品到期

股市 12:12 2021/12/01

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【內房危機】彭博：內房企業本月面臨936億元信託產品到期

踏入2021年最後一個月，內房債務違約危機未除。彭博報道，中國開發商12月面臨著120億美元（約936億港元）信託產品到期。即將到期的信託將加劇開發商還債壓力，意味著整體違約風險可能會更高。

*重溫今早《ET開市直擊》唐牛為你分析波動市買賣策略*

傳奧園境外物業或被處置　據報正洽售葵涌活化工廈「奧創中心」【下一頁】

今年以來，內地房企已就逾100億美元的高收益短期產品發生違約。這些產品被認為是中國富豪和機構的合法、安全的資金去處。另外﹐中國恒大 （03333） 等開發商的其他理財產品的潛在損失至少還有109億美元。繼理財產品後，目前風險進一步向規模3萬億美元的信託行業蔓延。

*恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看）*

雖然對銀行房地產行業貸款的一些限制有所鬆綁，決策者已指示地方政府加大建設支出，但信託之類的影子銀行渠道仍受到嚴格控制。報道引述知情人士透露，它們被要求削減房地產風險敞口並限制新產品發行；自8月以來，至少有兩家信託公司暫停了新房地產產品的發行。

根據數據提供商用益的數據，今年以來新信託發行量已降至約68億美元，創下紀錄低點，而違約規模達到100億美元。根據中國信託業協會，截至今年6月，信託行業向房地產公司提供的貸款餘額同比下降了17%。

相關文章：【內房危機】佳兆業過半債權人傳不同意交換要約 4億美元債券12月7日到期

【內房危機】花樣年：主要附屬被申請清盤　盡一切必要措施解決
 

港股 國企內房股 民企內房股 銀行 地產公司 恒大 中國

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