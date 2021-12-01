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【營銷智慧@iM網欄】善用第三方平台 兩大方法製作網課

名人薈萃 12:07 2021/12/01

分享：

經過連續數周介紹網課轉型後，不少讀者向筆者表示對製作網程感興趣，並希望查詢製作方法。長話短說，現在坊間有三種製作網上課程的方法，首先是將課程放在第三方平台上架，如好學校、Masterclass等，好處是這些平台本身已有框架，但自由度會較低，而且每個售出的課程也會被拆佣，比例也不低，可由20%至50%不等。

【營銷智慧@iM網欄】憑一技之長製作網課 一次製作可創永久被動收入?

委託第三方平台的好處顯而易見，導師只需準備教材及教學大綱，其他事宜都無須理會，第三方平台會處理其他管理、行政及收費等的問題。這種做法的壞處就是對方未未必將資源投放到每個導師身上，因此即使導師製作課程後，平台也未必會大力推銷，如果導師本身具一定知名度則問題不大，但對未有知名度的「民間高手」就會較吃虧。

另外一種製作網課便需要親力親為，但筆者較為推薦該方法，因過程無需任何IT知識也能做到。方法同樣是使用第三方平台，但這些平台只是簡化課程製作課程，但所有的設定、推銷工作也需導師親力親為。而隨著網上課程愈見普遍，現在只需簡單設定，然後將課程影片上架，便能製作出客製化的網課系統，而使用這些第三方平台價錢也十分相宜。

不過，筆者認為真正可取之處並非價錢，而是課程內容的版權全由自己一手掌握，學生數據也由導師控制，為未來推銷其他課程或產品製造更多可能性。

當然，自行製作網課也有一定挑戰，因推銷及行政工作也需由導師管理，導師需要有基本的行銷知識才能令課程熱賣，但相關廣告設定技巧更多是技術性問題，對於能夠吸引學生的話題及內容，身在該圈子的導師或許有更多經驗，至於行政管理工作則更易處理，只需多撞數次壁自然學懂。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

除了廣告設定外，影片廣告內容也同樣重要，很多人都害怕在廣告中透露太多資訊，但筆者的經驗告訴我，愈多有用的免費資訊，便能大大增加受眾對課程的興趣，因此不要害怕將課程內容曝露，反而愈給人沒有藏私、「有知識袋落袋」的感覺，受眾對你的信任度便會愈大，報讀課程的機會也會大大增加

行政管理 香港中小型企業總商會 財務自由 數碼營銷 廣告 產品 媒體 廣告 香港 品牌

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