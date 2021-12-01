【石Sir午市閒談】今日推介創科｜吉利、中石油、中芯、碧桂園、中行最新部署

恒生指數中午收報23804點，跌329點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介創科 （00669） ，另亦會分析吉利 （00175） 、中石油 （00857） 、中芯 （00981） 、碧桂園 （02007） 、中行 （03988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

05：17 – 吉利 （00175） 21.00元區有較大支持

08：48 – 中石油 （00857） 中短綫油價好

11：12 – 中芯 （00981） 可望回升

12：49 – 碧桂園 （02007） 6.60元區呈三底？

14：22 – 中行 （03988） 橫向整固

16：55 – 創科 （00669） 整固後圖上

18：11 – 推介股表現記錄

18：42 – 過去7日解答問題記錄

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