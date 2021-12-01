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【石Sir午市閒談】今日推介創科｜吉利、中石油、中芯、碧桂園、中行最新部署

股市 12:36 2021/12/01

分享：

恒生指數中午收報23804點，跌329點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介創科 （00669） ，另亦會分析吉利 （00175） 、中石油 （00857） 、中芯 （00981） 、碧桂園 （02007） 、中行 （03988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
05：17 – 吉利  （00175）     21.00元區有較大支持
08：48 – 中石油  （00857）     中短綫油價好
11：12 – 中芯  （00981）     可望回升
12：49 – 碧桂園  （02007）     6.60元區呈三底？
14：22 – 中行  （03988）     橫向整固
16：55 – 創科  （00669）     整固後圖上
18：11 – 推介股表現記錄
18：42 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今早《ET開市直擊》唐牛為你分析波動市買賣策略*

*恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看）*

港股 創科實業（00669） 吉利汽車（00175） 中國石油股份（00857） 中芯國際（00981） 碧桂園（02007） 中國銀行（03988） 石鏡泉
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