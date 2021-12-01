【Omicron變種】加拿大要求航空旅客檢測 來自美國除外

加拿大為阻止Omicron變種病毒（南非首先發現）在境内擴散，宣布所有由美國以外地區入境的航空旅客，都必須接受新冠檢測。加拿大再禁止3個國家的旅客入境，累計10個國家受旅遊禁令措施影響。

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加拿大衛生部長杜克洛（Jean-Yves Duclos）周二（11月30日）宣布，新措施適用於所有由美國以外地區入境的航空旅客，不論其是否已完成接種新冠疫苗。

完成接種疫苗的航空旅客在檢測結果出爐前要自我隔離。未接種旅客本身在抵加當日及第8日已要檢測，並要隔離14日。

而未接種疫苗的航空旅客，目前更要留在指定檢疫設施，直至入境當日檢測結果出爐。

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由於加拿大再發現7宗Omicron變種個案，其中最少4人近期曾到尼日利亞。加拿大將尼日利亞、馬拉維和埃及加入旅遊禁令名單，連同來自南非等另外7國的外籍人士被禁入境加拿大。

至於加拿大公民及永久居民不論是否完成接種疫苗，如他們在過去14日曾到旅遊禁令名單内的國際，出發返國前及抵加時都要接受檢測。

杜克洛指，新測試要求將在未來幾日内生效。

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責任編輯：鄭錦玲