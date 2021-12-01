【新股IPO】網易雲音樂9899暗盤跌2.4%報200元　一手帳面暫蝕250元

▲ 網易雲音樂周四掛牌，券商有何追揸沽攻略？

網易雲音樂 （09899） 明日掛牌。在富途暗盤中，網易雲音樂輕微低開近2%，最低曾見196元，跌4.4%，現報200元，跌2.4%，一手50股帳面虧損250元。

在輝立暗盤中，該股現跌2.4%，報200元，一手帳面虧損250元。不過，耀才暗盤中該股報207元，升近1%，是唯一一個錄得升幅的暗盤，一手帳面賺200元。網易雲音樂最終以招股價區間中間定價，每股205元。

網易雲音樂追揸沽策略

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信誠證券聯席董事張智威表示，網易雲音樂的認購反應一般，再加上大市氣氛影響，近期新股市場疲弱，因此預計網易雲音樂有機會在招股價附近浮沉，有機會跌穿招股價。若有貨的投資者，可以考慮暫時持有，待招股價有一成或以上的升幅，再考慮沽出。

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