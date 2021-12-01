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【Omicron變種】世衛建議60歲以上應延外遊 限入境無阻遏止傳播

環球社會熱點 11:50 2021/12/01

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全球多國因南非首先發現的變種新冠病毒Omicron向南非及鄰近國家實施入境限制，引起南非政府不滿。世衛周二（11月30日）表示，各國限制入境無助遏止Omicron變種病毒傳播，同時呼籲60歲或以上及高風險人士短期內避免外遊。

美國料收緊入境檢測 不分地區及疫苗狀態 【下一頁】

世衛（WHO）周二更新旅遊建議，呼籲60歲或以上、身體不適或患有長期病患如心臟病、癌症及糖尿病，可導致出現嚴重確診併發症的高風險人士，應延遲外遊計劃，短期內避免出行。

此外，WHO亦指，全球多國全面收緊南非及鄰近國家入境限制，無助Omicron變種病毒株在國際間傳播，亦會為民眾生活及生計帶來負擔，亦不利各國報告及分享流行病學及基因排序數據。

日本首錄個案 患者由納米比亞入境 【下一頁】

WHO認為，所有國家取得Omicron或其他須密切關注變種（VOC）新數據後，應定期審查及更新防疫措施。各國亦應基於實證及衡量風險方法，包括對國際旅客進行篩查或隔離，勝於實施入境禁令。

截至上月28日，有56個國家為應對Omicron變種病毒，已實施相關入境限制。

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責任編輯：郭麗明

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