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港股估值低　現價撈貨風險有幾高？

股市 11:40 2021/12/01

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面對波動市況，交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝在接受訪問時指：「若現時呼籲投資者入市『撈底』，其實是最凶險的，因沒有人知道到底『股市底』在哪裡，底部的波動性非常高。」市況波動，投資者應怎部署？獨立股評人唐牛分享策略。

 

*重溫《ET開市直擊》足本版：唐牛為你分析波動市買賣策略→【按此速睇-附Time code】*

欄名 : 3分鐘睇股

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港股 撈底 撈貨 洪灝

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