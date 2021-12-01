港股估值低 現價撈貨風險有幾高？ 股市 11:40 2021/12/01 分享： 面對波動市況，交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝在接受訪問時指：「若現時呼籲投資者入市『撈底』，其實是最凶險的，因沒有人知道到底『股市底』在哪裡，底部的波動性非常高。」市況波動，投資者應怎部署？獨立股評人唐牛分享策略。 *重溫《ET開市直擊》足本版：唐牛為你分析波動市買賣策略→【按此速睇-附Time code】* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 「疫情」+「收水」夾擊美股 買賣策略怎調整？ 今日 「疫情」+「收水」夾擊美股 買賣策略怎調整？ Omicron來襲疫苗股點揀？復星醫藥2196vs藥明生物2269 2021/11/30 Omicron來襲疫苗股點揀？復星醫藥2196vs藥明生物2269 香港科技探索1137發盈警股價曾急插兩成 疫情下前景點睇？ 2021/11/30 香港科技探索1137發盈警股價曾急插兩成 疫情下前景點睇？ 7隻新股招股 邊隻會跑出？ 2021/11/30 7隻新股招股 邊隻會跑出？ 新股雲音樂9899周四上市 即睇買賣策略 2021/11/30 新股雲音樂9899周四上市 即睇買賣策略 港股 撈底 撈貨 洪灝