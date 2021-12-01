美國密歇根州高中槍殺案 釀最少3死8傷

美國近日再次發生校園槍擊事件，一名學生在密歇根州1間高中開槍，造成3名學生死亡，8人受傷，當中包括1名老師。美國當地警方表示，疑犯是1名15歲的學生，目前已經被捕，暫時行兇動機未明。美國當地媒體報道指，事發前已有相關傳言，部分學生因此決定當日缺課。

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當地時間周二（30日）中午時，距離密歇根州底特律（Detroit）約65公里的牛津鎮（Oxford）發生槍擊案。當地官員表示，死者包括1名16歲男生，2名分別為14及17歲的女生。2名傷者需要接受手術，另外6人身上有槍傷但情況穩定。

警方透露，在槍擊發生後數分鐘內收100個求助電話。有指警方到場後5分鐘，駐校警察拘捕1名15歲的男學生，逮捕過程中未遇到任何抵抗。警方指疑犯使用半自動手槍，案件中共開15至20槍，而且是單獨行動。

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當地警方指疑犯在開槍前一直在上堂，至今拒絕發言不願合作，作案動機未明。奧克蘭縣副警察局長麥凱布（Mike McCabe）亦表示，疑犯家長要求他不要和警方交談，警方正在搜查疑犯住所。據悉疑犯在犯案時並未穿著防彈衣，官員已得悉槍支進入校園途徑，但指目前不能透露細節。

牛津鎮學校負責人Tim Throne表示，對槍擊案感到震驚。鎮上所有學校將在本周剩餘時間內關閉，當局會向學生及家長提供緊急支援。當地媒體報道指，事前已有傳言指或將有襲擊案發生，部分學生因此自行決定周二缺課。

美國總統拜登（Joe Biden）已得悉事件，並表示明白失去親人的家庭正在經歷難以想象的痛苦，自己會和他們同在。支持槍支管制組織Everytown表示，美國校園槍擊案數目近年一直穩步上升，去年疫情關閉校園曾短暫下降，但今年內已經發生138宗。

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責任編輯：李俊儀