  • 18°C
香港時間 : 20211201日 (三) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron病毒】全球擴散各國嚴防　美歐日擬收緊入境限制

股市 17:58 2021/12/01

分享：

新型變種病毒Omicron來勢洶洶，開始在全球擴散，巴西發現了2位感染者，屬拉丁美洲首例。外電報道，美國總統拜登將宣布收緊旅遊限制。另外，歐盟及日本亦據報擬收緊入境限制。

美國據報周四宣布收緊旅行規定

外電報道，拜登擬周四宣布收緊旅遊規定，要求所有前往美國的旅客，無論疫苗接種情況如何，均需在登機前一天接受新冠病毒檢測 。美國上周已宣布對非州南部8個國家實施旅遊限制。

鄰國加拿大亦收緊入境防疫措施，防止疫情惡化。繼早前禁止曾到非洲南部7個國家的外國旅客入境後，周二再禁止到過尼日利亞、馬拉維及埃及的外籍旅客入境。另外，除了來自美國的旅客外，其餘所有經航空交通入境加拿大的旅客，抵埗後須先在機場接受病毒檢測，並要隔離，直至得出檢測結果。

拉丁美洲出現首宗病例

Omicron繼續在全球擴散，巴西衛生當局最新從兩名入境國民驗出Omicron，是拉丁美洲首例。患者是一對夫婦，兩人上月23日從南非坐飛機返回巴西，入境時檢測呈陰性，及後為陽性。

英國或出現社區擴散  歐盟加強防範

歐洲多國亦出現Omicron感染個案。奧地利與捷克已出現首宗確診感染Omicron個案；英國至今累計至少有22宗個案。英國衛生大臣賈偉德指，相信新變種病毒正在社區擴散

彭博引述歐盟文件草案最新報道，歐盟擬建議成員國每日審查必要旅行限制規定。文件稱，成員國應協調一致做好實施任何必要管控措施的準備。歐盟委員會主席馮德萊恩和歐盟衛生專員Stella Kyriakides計畫在周三晚些時候新聞發布會上就疫情最新情況發表講話。

報道指，歐盟委員會還將呼籲各國政府迅速部署加強針接種，並快速落實如不接種
加強針將歐盟數字疫苗證書的有效期限制在9個月內的提案。

南韓出現4宗疑似個案

亞太區方面，韓聯社報道，一對從尼日利亞入境的南韓夫婦、以及兩名密切接觸者疑似感染Omicron變種病毒株。防疫部門正對4人進行基因測序，同時追蹤與夫婦乘搭同一班機的乘客。

另外，日本傳媒報道，日本國土交通省要求航空公司暫停接受新入境航班的預訂，這一要求將持續到12月底，而已有預訂則不受影響。

澳洲先後有5名入境旅客感染新變種。

相關文章： 【Omicron變種】BioNTech首席執行官：現有疫苗或可防止Omicron感染發展為重症

【Omicron病毒】Moderna CEO：現有疫苗對Omicron病毒株有效性大降　新疫苗需時數月、盤前跌近3%

【變種病毒】輝瑞CEO料現有疫苗對Omicron有一定防護效力　數周後得出防護力結果
 

病毒檢測 疫苗 疫情 拉丁美洲 歐洲 非洲 奧地利 加拿大 澳洲 南韓

上一篇文章

財經台今日精選（2021年12月1日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【港股市況】恒生指數12月開局升183點　美團、騰訊升2%領市（不斷更新）
【港股市況】恒生指數12月開局升183點　美團、騰訊升2%領市（不斷更新）
【美股期貨】歐股漲逾1%　道指期貨升近300點、納指期貨升近1.4%（不斷更新）
【美股期貨】歐股漲逾1%　道指期貨升近300點、納指期貨升近1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款