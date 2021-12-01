【Omicron病毒】全球擴散各國嚴防　美國據報周四收緊旅行規定

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新型變種病毒Omicron來勢洶洶，各國加勢防範。外電報道，美國總統拜登將宣布收緊旅遊限制。另外，Omicron開始擴散，巴西發現了2位感染者，屬拉丁美洲首例。

美國據報周四宣布收緊旅行規定

外電報道，拜登擬周四宣布收緊旅行規定，要求所有前往美國的旅客，無論疫苗接種情況如何，均需在登機前一天接受新冠病毒檢測 。美國上周已宣布對非州南部8個國家實施旅遊限制。

鄰國加拿大亦收緊入境防疫措施，防止疫情惡化。繼早前禁止曾到非洲南部7個國家的外國旅客入境後，周二再禁止到過尼日利亞、馬拉維及埃及的外籍旅客入境。另外，除了來自美國的旅客外，其餘所有經航空交通入境加拿大的旅客，抵埗後須先在機場接受病毒檢測，並要隔離，直至得出檢測結果。

拉丁美洲出現首宗病例

Omicron繼續在全球擴散，巴西衛生當局最新從兩名入境國民驗出Omicron，是拉丁美洲首例。患者是一對夫婦，兩人上月23日從南非坐飛機返回巴西，入境時檢測呈陰性，及後為陽性。

英國或出現社區擴散

歐洲多國亦出現Omicron感染個案。奧地利與捷克已出現首宗確診感染Omicron個案；英國至今累計至少有22宗個案，其中一名患者是學生。英國衛生大臣賈偉德指，相信新變種病毒正在社區擴散

南韓出現4宗疑似個案

亞太區方面，韓聯社報道，一對從尼日利亞入境的南韓夫婦、以及兩名密切接觸者疑似感染Omicron變種病毒株。防疫部門正對4人進行基因測序，同時追蹤與夫婦乘搭同一班機的乘客。 另外，澳洲先後有5名入境旅客感染新變種。

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