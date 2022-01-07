▲ 【內房危機】奧園據報正洽商處置境外資產、涉4至5個項目 料交易額達30億元人幣

中國奧園 （03883） 流動性緊張，除了爭取債券展期，亦陸續處置部份資產融資。彭博報道，奧園 （3883） 正處置境外資產中，已有4至5個項目正與買家洽談，預計交易額約30億元人民幣。早前內媒引述奧園回應指，在境外整體地產行業融資受阻的情況下，集團積極去和市場洽談境外項目的合作，在海外的一些物業都有可能被處置，加拿大、澳大利亞的幾個優質項目都在洽商中。

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此前有內媒引述知情人士表示，為回籠資金，奧園境外物業也可能被處置，對於日前有消息傳出奧園計劃出售香港葵涌活化工廈，據指正在和買家商談，目前還沒有可發布的具體信息。

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翻查資料顯示，奧園於2019年推出香港葵涌活化工廈項目「AOffice46（奧創中心）」，為奧園首個在香港市場推出的項目。該項目佔地面積約1.36萬平方呎，總樓面面積為11.7萬平方呎，樓高12層，提供約210個辦公室及會議室，當時入場費由149萬元起，呎價最低7,100元。

有本地傳媒引述消息指，奧創中心近一年已在市場放售，最初叫價12.5億元，但現時已降價至8億元，較三年前買入價9.5億元，帳面低約1.5億元。

奧園於上月中旬宣布蝕讓羅便臣道物業，以現金代價9億元出售旗下名萬投資、雙福及裕康三家公司的全部股權及股東貸款，預期確認出售事項的估計虧損約1.77億元。

日前有報道亦指，奧園於周五（3日）到期的1.5億元國內私募債「奧盈01優」據報獲得展期。而奧園此前公布有兩筆債務獲展期。

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編輯：袁諾曦