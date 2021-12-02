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【內房危機】奧園承認或處置境外物業包括加拿大及澳洲項目　據報正洽售葵涌活化工廈「奧創中心」

股市 13:17 2021/12/02

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傳奧園境外物業或被處置　葵涌活化工廈「奧創中心」據報正與買家洽談

中國奧園 （03883） 流動性緊張，除了爭取債券展期，亦陸續處置部份資產融資。內媒最近引述奧園回應指，在境外整體地產行業融資受阻的情況下，集團積極去和市場洽談境外項目的合作，在海外的一些物業都有可能被處置，加拿大、澳大利亞的幾個優質項目都在洽商中。

此前有內媒引述知情人士表示，為回籠資金，奧園境外物業也可能被處置，對於日前有消息傳出奧園計劃出售香港葵涌活化工廈，據指正在和買家商談，目前還沒有可發布的具體信息。

中國奧園6600萬元貸款違約，穆迪降評級至Caa2、展望負面，看【下一頁】

翻查資料顯示，奧園於2019年推出香港葵涌活化工廈項目「AOffice46（奧創中心）」，為奧園首個在香港市場推出的項目。該項目佔地面積約1.36萬平方呎，總樓面面積為11.7萬平方呎，樓高12層，提供約210個辦公室及會議室，當時入場費由149萬元起，呎價最低7,100元。

有本地傳媒引述消息指，奧創中心近一年已在市場放售，最初叫價12.5億元，但現時已降價至8億元，較三年前買入價9.5億元，帳面低約1.5億元。

奧園於上月中旬宣布蝕讓羅便臣道物業，以現金代價9億元出售旗下名萬投資、雙福及裕康三家公司的全部股權及股東貸款，預期確認出售事項的估計虧損約1.77億元。

日前有報道亦指，奧園於周五（3日）到期的1.5億元國內私募債「奧盈01優」據報獲得展期。而奧園此前公布有兩筆債務獲展期。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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【內房危機】奧園蝕讓羅便臣道物業　出售所得擬用於還債及一般營運資金

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編輯：袁諾曦

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港股 中國奧園（03883）

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