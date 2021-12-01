【網購商機】Cyber Monday消費額首次錄跌幅　因優惠吸引力大跌？

▲ Adobe預計整個消費旺季將會錄得破紀錄的電子商貿活動。（法新社圖片）

緊隨Black Friday的Cyber Monday亦是傳統的網購節日。據Adobe Analytics公布，今年消費者在Cyber Monday花費107億美元，按年回落1.4%。

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今次是Adobe首次在促銷旺季期間，錄得消費金額下跌。Adobe自2012年起，開始分析超過1萬億瀏覽量的零售網站，並公布網銷生意額。

供應鏈緊張 攤薄單日銷售額

Cyber Monday生意略微下跌，與感恩節、黑色星期五的情況相若。分析估計，因零售商把以往1天的促銷活動，延長至1周如「Cyber Week」，令單日的銷售額減少。

Adobe Digital Insights總裁Taylor Schreiner進一步解釋，部分零售商甚至早於10月便推出優惠，消費者不會留待Black Friday及Cyber Monday才購物。

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折扣較去年遜色 削購物意欲

另一方面，供應鏈緊張、憂慮缺貨潮亦令顧客寧願提前購物。Adobe發現，Cyber Monday期間，零售商網店上缺貨通知較前一星期增加8%。11月期間，這些缺貨通知更較疫情爆發前，急漲169%。

或受累於通脹等因素，今年Cyber Monday的優惠似乎亦較往年遜色，亦令顧客購物意欲減退。

據Adobe的數據顯示，今年Cyber Monday電子產品價格僅得12%優惠，去年平均有27%優惠。而服裝今年亦只有82折左右，較去年的8折少。消費者的平均訂單價格亦較去年13.9%。

網購活動將破紀錄

雖然Cyber Monday的生意額放緩，但Adobe預計整個消費旺季將會錄得破紀錄的電子商貿活動。事實上，由11月1日至本周一（11月29日），美國消費者在網上合共花費1098億美元，較去年升近12%。

Adobe估計，由11月1日至12月31日，整體的網上生意額將會破紀錄高達2070億美元；即較紀錄大增10%。

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責任編輯：葉泳珊