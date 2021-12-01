【Omicron變種】美國料收緊入境檢測 不分地區及疫苗狀態

美國暫時未有發現新冠肺炎Omicron變種病毒（首先南非發現）感染案例，華府已實施更嚴格邊境限制，爭取時間制定政策應對。美國媒體報稱，拜登政府預料會進一步收緊入境要求，所有入境人士需要做檢測。

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《華盛頓郵報》（Washington Post）引述3位聯邦政府消息人士報稱，總統拜登（Joe Biden）在周四（2日）發表的冬季加強防疫對策內，將要求所有入境美國的人士接受檢測，沒有地區或疫苗接種狀態能獲得豁免。據悉，出發前檢測由3日前縮短至1日，抵達後3至5日內再次接受檢測。

消息人士指政府內部正激烈討論，是否要求包括美國公民在內的入境人士自我隔離7日，即使檢測呈陰性反應。目前提交予白宮及聯邦政府檢視的初步版本中沒有加入自我隔離方案，但若建議獲得多數支持，便有可能引入及實行。

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美國自上周起已對數個非洲南部國家下達禁飛令，但隨更多國家發現Omicron變種感染，美國政府有意加強防疫，直至科學家能夠確認Omicron變種可能構成的威脅。

不過，相關入境檢測要求未有執行時間表，但消息人士稱鑑於Omicron變種現時呈現的傳染性，預計新措施會在1至兩周內落實推行。

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責任編輯：吳漢培