▲ 【半導體規模】WSTS預計2022年全球半導體市場長8.8%至6014億美元

由全球主要半導體廠商組成的世界半導體貿易統計組織（WSTS）預計，2021年全球半導體市場將增長 25.6%，市場規模將達5530億美元，創下10年以來最大增長。WSTS又料，2022 年全球半導體市場將繼續增長8.8%，預計達到6014億美元，再創歷史新高。

WSTS 表示，今年整個半導體市場並未受到新冠疫情的負面影響，強勁的消費需求推動所有主要產品類別實現兩位數的增長率，光電除外。最大的增長貢獻者是記憶體（34.6%），其次是Analog（30.9%）和邏輯（27.3%）。

今年所有地區均出現兩位數的增長

WSTS估計，今年所有地區均出現兩位數的增長，當中亞太區將增長 26.7%、全面復甦的歐洲料增長 25.6%、美洲預計增長 24.6%、日本增長 19.5%。

2022年展望方面，WSTS預計，受傳感器和邏輯類別兩位數增長的推動，全球半導體市場預計將增長 8.8%。WSTS補充，預計所有其他產品類別及所有地區明年將呈現正增長。

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編輯：李哲毅