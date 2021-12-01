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【券商點睇】晶圓代工廠訂單爆滿 龍頭Q4業績預期上行

股樓投資 12:10 2021/12/01

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湘財證券指出，今年第三季半導體晶圓代工生產綫滿載運行，全年晶圓代工市場規模增速預計高於20%。業內大廠受益第四季業績增速預期持續上行。

【玻璃股】浮法玻璃價格趨向企穩 天風看好龍頭反彈機會，請按【見下頁

首先，下游需求恢復超預期疊加 5G 、新能源汽車等新興技術應用中的半導體含量增加，供給端產能預計在2022年底開始陸續釋放，加上新冠疫情引發的供應鏈中斷尚未恢復，半導體市場供需失衡延續。據IC insights預測今年全球代工市場規模有望達871億美元，按年增長24%。

【延伸閱讀】2022年部署：中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股，請按【見下頁

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 該行建議持續關注半導體行業。半導體行業供需失衡延續或延續至2022年中後期，提振業內龍頭業績；中長期國家政策支持疊加國產化替代加速，利好國內半導體龍頭業績、助推技術研發落地提速。此外，物聯網、新能源汽車等新興拉動晶片市場需求，產業發展長期向好。建議重點關注功率半導體、晶圓代工、第三代半導體材料細分行業龍頭，行業「增持」評級。

【同場加映】溫股知新：底部勿亂估 留意醫療股

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記者：林衛

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