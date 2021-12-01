【玻璃股】浮法玻璃價格趨向企穩 天風看好龍頭反彈機會

天風證券認為，後續浮法玻璃期貨與現貨的價格均有可能呈現企穩。供需方面，當前地產政策與融資端邊際改善的趨勢已較為明顯，而竣工需求在得到資金滿足後，該行判斷仍處於較高景氣階段，近期在浮法玻璃價格快速下行的過程中，行業產能已有所收縮，供需有望在較長時間內維持緊平衡。

【Omicron】平安證券指12月宜採攻守兼備策略 推薦十大港股金股，請按【見下頁】

在浮法企穩的前提下，新興業務有望為傳統玻璃行業龍頭帶來成長性和估值重塑。首先是光伏玻璃，中長期看，明年光伏需求有望回暖，當前看光伏玻璃擴產進度低於此前預期，後續行業供需格局或好於市場預期。其戈一，電子玻璃、藥用玻璃具備較好的國產替代效應。

【延伸閱讀】2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，盡管原材料價格高企和資金鏈緊張對投資需求形成拖累，但天風預計後續地產需求有望觸底回暖，同時穩增長也有望邊際提振基建需求。玻璃供給剛性較強，需求此前受到下游資金和限電影響， 當前玻璃龍頭市值已處於較低水平，往後行業需求存改善預期。該行看好旗濱集團（滬：601636）、信義玻璃（00868）、福萊特(06865）等。

【同場加映】溫股知新：底部勿亂估 留意醫療股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛