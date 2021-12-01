【PMI】中國最新PMI釋出5大訊號 更凸顯需求呆滯

中國公布11月官方製造業PMI回升至50.1，上月為49.2，重返榮枯綫以上。國盛證券表示，PMI重回擴張區間，有喜也有憂，喜的是，限產糾偏效果顯現，供給修復、價格回落，基建有發力迹象，經濟形勢邊際好轉；憂的是，地產和消費仍弱，需求端的「滯」進一步凸顯。

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整體看，當前中國經濟下行壓力仍大，第四季GDP增速可能跌破4%，結合近期一系列會議和講話，中國政策可能正開始全面轉向，短期緊盯12月政治局會議和中央經濟工作會議，以及房地產糾偏力度和基建發力節奏。由PMI分項表現，該行指可關注5大信號。第一，工業生產明顯反彈，供給升幅大於需求，外需繼續好於內需。11月新訂單、新出口訂單指數分別較上月升0.6、1.9個百分點，外需好於內需、供給升幅大於需求。

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第二，進出口訂單均小幅好轉，出口短期韌性仍強，11月新出口訂單連續第2個月反彈。第三，價格大幅回落，預計11月PPI 將按年回落至10.8%左右；供給修復推動庫存回升。第四，中小企業景氣改善，建築業就業惡化。11 月中、小企業PMI回升2.6、1個百分點至51.2%、48.5%，均是連續 3 個月回落後首次回升。第五，疫情影響有限，服務業景氣小幅回落；建築業景氣回升，基建有發力迹象。11月建築業PMI回升2.2個百分點至59.1%，其中土木工程建築業商務活動指數按月提升5.4個百分點。

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記者：林衛