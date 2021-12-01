【銀行股】鮑威爾言論變偏鷹、暗示加快收水　銀行股全綫升　渣打升逾2%

▲ 鮑威爾言論變偏鷹 暗示加快收水 銀行股全綫升

美國聯儲局主席鮑威爾指，是時候放棄通脹「暫時性」的說法，並可考慮提前幾個月完成縮減買債計劃。市場認為鮑威爾言論變得偏鷹派，為三年以來未見。鮑威爾暗示加快退市，銀行股全綫上升，渣打 （02888） 升逾2%，報43.8元，東亞 （00023） 升1.2%，報11.4元，滙豐 （00005） 亦升逾1%，報43.4元。

鮑威爾指宜提早完成收水，放棄通脹短暫論，看【下一頁】

內銀方面，交行 （03328） 升逾3%，報4.68元，招行 （03968） 升2.5%，報61.8元，建行 （00939） 亦升近2%，報5.18元。

AlphaTrAI首席投資官Max Gokhman表示，鮑威爾講話更加鷹派，而且幾乎在不考慮市場可能如何看待的情況下釋放出重大政策暗示。

另有市場人士分析指，鮑威爾暗示更快完成減買債，或打開了提前加息的大門。但亦有分析提醒，市場對數據的反應將非常活躍，可能反應過度，仍需更多確切的資訊。

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編輯：袁諾曦