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【銀行股】鮑威爾暗示美國加快收水　銀行股全綫升　渣打升逾2%、滙豐升1%

股市 10:40 2021/12/01

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【銀行股】鮑威爾暗示美國加快收水　銀行股全綫升　渣打升逾2%、滙豐升1%

美國聯儲局主席鮑威爾指，是時候放棄通脹「暫時性」的說法，並可考慮提前幾個月完成縮減買債計劃。市場認為鮑威爾言論變得偏鷹派，為三年以來未見。鮑威爾暗示加快退市，銀行股全綫上升，渣打 （02888） 升逾2%，報43.8元，東亞 （00023） 升1.2%，報11.4元，HSBC滙豐 （00005） 亦升逾1%，報43.4元。

鮑威爾指宜提早完成收水，放棄通脹短暫論，看【下一頁】  

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】港股跌夠未 撈貨定係搵位走

內銀方面，交行 （03328） 升逾3%，報4.68元，招行 （03968） 升2.5%，報61.8元，建行 （00939） 亦升近2%，報5.18元。

AlphaTrAI首席投資官Max Gokhman表示，鮑威爾講話更加鷹派，而且幾乎在不考慮市場可能如何看待的情況下釋放出重大政策暗示。

另有市場人士分析指，鮑威爾暗示更快完成減買債，或打開了提前加息的大門。但亦有分析提醒，市場對數據的反應將非常活躍，可能反應過度，仍需更多確切的資訊。

恒生銀行特約：內房債風暴何時完結？ 分析未來政策走向（立即收看） 

相關文章：

【美國經濟】耶倫促國會提高美國債務上限　通過拜登1.7萬億美元支出法案

編輯：袁諾曦

渣打集團（02888） 港股 銀行 鮑威爾 通脹 東亞 滙豐控股（00005）
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