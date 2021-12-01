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【Omicron變種】荷蘭或更早有感染 早過南非通報

環球社會熱點 10:39 2021/12/01

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荷蘭是全球首個國家公布，發現有疑似新冠肺炎Omicron變種病毒（首先南非發現）感染個案。當地衛生部門指出，荷蘭可能早在19日已經傳入Omicron變種，時間甚至早於南非通報世界衛生組織。

【Omicron變種】南非2航班抵荷蘭 61人檢測呈陽性反應 【下一頁】

【Omicron變種】南非航班新冠患者 逃出荷蘭隔離酒店被捕 【下一頁】

荷蘭國家公共衛生研究院（Dutch National Institute for Public Health, RIVM）周二（11月30日）表示，於11月19及23日收集到的樣本中，發現含有Omicron變種病毒。RIVM發言人指其中一人近期沒有外遊，預料可能已經有社區傳染，另外一人最近曾到訪非洲南部國家。

上周五（26日）兩班由南非最大城市約翰尼斯堡飛抵的航班中，荷蘭檢測到約600多名乘內共61人確診，其後更確認當中最少14人感染Omicron變種。荷蘭政府現時正試圖及檢測聯絡約5,000多人，全數均從7個非洲東部國家飛抵當地。

因應Omicron變種威脅，荷蘭自周日（28日）起實施更嚴格防疫措施，包括禁止酒吧﹑餐廳及多數商店在晚上8時後營業，同時重推口罩令。政府呼籲公司或機構容許員工在家工作，若不能則在辦工地點遵守社交距離指引。

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責任編輯：吳漢培

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