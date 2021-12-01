▲ 【美股焦點】Salesforce第三季收入增27% 惟下調今季盈測 盤後跌約6%

Saas股Salesforce（美：CRM）公布截至10月底止的第三季業績，雖然期內收入及盈利同勝預期，但公司第四季利潤預測遠低過市場預期。

Salesforce盤後跌約6%。

Salesforce第三季收入68.6億美元，按年增27%，高過預期的68億；經調整後每股純利1.27美元，高過市場預期的0.92美元。

Salesforce 今年7月斥資逾270億美元收購企業通訊應用程式Slack，上季Slack 貢獻收入約2.76億美元。

由於疫情加速企業轉向雲平台，Salesforce 也是客戶關係管理 （CRM） 領域的巨頭，需求有所增長，然而，公司繼續面臨來自微軟（美：MSFT.O） Azure、亞馬遜（美：AMZN.O）亞馬遜網絡服務頨Alphabet Inc （美：GOOGL）谷歌雲等的激烈競爭。

值得留意是，Salesforce上修第四季營收目標，預估介乎 72.2 億至 72.3 億美元之間，然而第四季每股盈利目標為0.72 至 0.73 美元5遜於市場預估的 0.81 美元。

此外，Salesforce 任命現任總裁兼營運長 Bret Taylor與現任行政總裁 Marc Benioff 擔任聯席行政總裁，Benioff 表示，Taylor 將幫助公司邁入下一階段。

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編輯：李哲毅