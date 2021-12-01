【電子煙】大和：電子煙徵求意見反映中央支持行業長遠發展、看好電子煙龍頭　思摩爾跌近6%（第二版）

▲ 【電子煙】中國就《電子煙》標準徵求意見 擬發布後3至5個月實施、思摩爾跌半成

國家煙草專賣局在就《電子煙》國家標準公開徵求意見，擬在發布後3至5個月正式實施。徴求截止時間為2022年1月29日。大和稱，電子煙草案內容反映內地支持電子煙的長線發展，相信對思摩爾 （06969） 等龍頭供應商有利，因此維持「買入」評級，目標價55元，相當於預測市盈率約40倍。思摩爾中午收報43.9元，跌5.8%。

大和認為，內地電子煙徵求意見，與該行1個月前報告的討論要點基本一致，但草案未有提及內地會否容許加熱不燃燒（Heat Not Burning，HNB）設備，以及食用香料在境內使用。大和指，部分市場參與者或會對草案感失望，因未有明確跡象顯示HNB市場短期會在內地推出，而且草案亦未有對市場關注重點，即電子煙的整體監管框架提供額外信息。

大和：不應誘導未成年人使用電子煙

大和表示，徵求意見內的新標準只顯示行業未來會被規管，但未有透露規管細則，而當中批准電子煙使用122種化學原料、味道，為最大驚喜，意味未來內地電子煙可有多種味道選擇。徵求意見亦明顯出，不應誘導未成年人使用電子煙，而且標準明確規定只容許從菸葉提取逾99%純度的尼古丁，杜絕了合成尼古丁的可能。

據電子煙徵求意見指，為保護消費者利益，規範電子煙產業發展，國家標準化管理委員會下達了電子煙強制性國家標準的制訂計劃。《電子煙》國標與國內外其他標準相比，技術要求全面，不僅涵蓋了大部分標準所涉及到的電子煙煙具、電子煙霧化物、電子煙釋放物，還單獨對電子煙煙用材料提出要求。

當局建議《電子煙》強制性國家標準自發布日期至實施日期之間設3至5個月過渡期。因為相關生產企業需要根據標準要求對現有的產品設計、生產設備、原物料進行相應的調整改造，需要一定的時間。

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（第二版加入大和）

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