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煤氣烹飪中心教整精緻蛋糕  「焙」你Sweet住過聖誕

iMoney智富 10:30 2021/12/06

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一年容易又「聖誕」！今年疫情減緩，不少人都期待年終與朋友、同事舉行派對，共渡聖誕佳節。派對要享用聖誕大餐，普遍人會選擇訂外賣，簡單又快捷。不過，想要讓聖誕大餐充滿暖意和心思，可考慮親自製作精緻的甜品招呼親朋，增添節日氣氛。今年煤氣烹飪中心開辦了兩個應節的烘焙課程，邀請到資深甜品師教授大家製作造型或夢幻或可愛的聖誕甜點，讓大家化身烘焙好手，與親友分享美食和節日的喜悅。

韓式裱花巧飾「聖誕樹」

聖誕節當然少不了聖誕樹作裝飾，一款聖誕樹為造型的蛋糕，就睇得又食得，相當應節。煤氣烹飪中心今年邀請到韓國GDFA裱花協會高級講師Cynthia Chung教授大家製作一棵可食用又夢幻的聖誕樹蛋糕。課堂上，導師將會教授製作裱花秘技，向學生示範如何製作芝士奶油霜、蛋白糖裝飾，讓學生實戰使用唧花技巧，裝飾蛋糕表面。 

粉紅色系的裱花令聖誕樹造型蛋糕更添夢幻氣息。

大功告成後的夢幻聖誕樹蛋糕表面以粉色系作為基調，裱花以柔和的粉色與白色點綴，利用曲線精心勾勒出生動的花紋。課後更可獲贈一個Dr. Cook聖誕樹烘焙蛋糕矽膠模（價值港幣99元，內徑26cm×長度30cm×深度5cm），想與親朋好友品嚐如夢如幻的聖誕樹蛋糕，便要留意Cynthia Chung的夢幻聖誕樹海綿蛋糕班！ 

參加「夢幻聖誕樹蛋糕」課程，將獲贈Dr. Cook聖誕樹烘焙蛋糕矽膠模一個。

夢幻聖誕樹蛋糕

導師：Cynthia Chung（韓國GDFA裱花協會高級講師兼美食博主）
課堂長度：4小時
上課日期及時間：20/12/2021 星期一 1:00 PM或23/12/2021 星期四 1:00 PM
地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）
報名：https://www.towngasfun.com/tcccpbp1429-01-20211223.html

卷蛋加添聖誕彩繪充滿童趣

想增添派對氣氛，又怕難以駕馭裱花蛋糕，可以嘗試製作「聖誕彩繪卷蛋」。該課程由資深翻糖藝術蛋糕老師Maggie Lam將教授製作美味卷蛋的竅門。Maggie曾在英國、新加坡及香港榮獲多個蛋糕或甜點大賽獎項，是裝飾甜品的高手。課堂上，Maggie將向大家示範製作綠茶卷蛋，調配加上鮮忌廉餡，以及重頭戲如何為卷蛋繪上聖誕老人裝飾。學生亦可以即場實戰，就手製作一個屬於自己的「聖誕彩繪卷蛋」，在聖誕派對添上驚喜。

綠茶卷蛋配上可愛的聖誕彩繪，更添節日驚喜。

家糖匠坊-聖誕彩繪卷蛋

導師：Maggie Lam（資深翻糖藝術蛋糕、甜點老師）
課堂長度：3小時
上課日期及時間：17/12/2021星期五 7:00 PM
地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）
報名可到：https://www.towngasfun.com/tcccpbp1425-01-20211217.html

（資料由客戶提供）

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