【港股市況】恒生指數12月開局高開120點　阿里巴巴逆市續跌近2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局主席鮑威爾加快收水言論，拖累道指跌652點。港股於12月首個交易日反彈高開百點，恒生指數開報23595點，升120點。恒生科技指數升0.1%，報6036點。阿里巴巴 （09988） 逆市續跌近2%；騰訊 （00700） 升0.7%；滙豐 （00005） 升0.8%；友邦 （01299） 升1.2%。

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【港股】恒生指數短綫若未能重上23500關鍵位 隨時重返「疫情底」

即市走勢︰

【09：22】恒生指數開報23595點，升120點。恒生科技指數升0.1%，報6036點。阿里巴巴 （09988） 逆市續跌近2%；騰訊 （00700） 升0.7%；滙豐 （00005） 升0.8%；友邦 （01299） 升1.2%。

【09：14】期指開報23509點，升34點。

【08：57】早前已預告的中國楓葉教育 （01317） 今早停牌。

【教育股風暴】楓葉教育預告明起停牌 以待刊發年度業績 股價大插逾1成

【08：56】太陽城集團 （01383） 開市前公布短暫停牌。

【08：49】恒指黑期升約14點，報23482點；道指期貨升39點，報34522點。

【08：04】【配股潮】中國東方教育副主席配售1.5%股份 套現逾2億元

【07：45】【新股IPO】網易雲音樂9899超額認購近8倍 一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】雍禾醫療2279今日招股 一手入場費7979.6元

【07：45】港股ADR收報23394點，跌80點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報43.17元，較港收市價高0.22元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報455.78元，較港收市價低3.62元或0.8%。另外，阿里巴巴 （09988） ADR折合報124.31元，較港收市價低2.99元或2.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場憂累疫苗效力及貨幣政策收緊，聯儲局主席鮑威爾表示，可能考慮提前幾個月完成縮減買債計劃，通脹進一步上升的風險增加，是時候放棄有關通脹只是「暫時性」的表述。道指最多瀉711點，收市跌652點，報34483點；標指跌88點，收報4567點；納指跌1.55%，收報15537點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】阿里美股較港插逾2% 今早勢創新低 交銀洪灝：港股明年大概率跑贏環球

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責任編輯︰梁浩碩