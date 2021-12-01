【港股市況】恒生指數12月開局早段升300點　阿里巴巴逆市跌、濠賭股續捱沽（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局主席鮑威爾加快收水言論，拖累道指跌652點。港股於12月首個交易日反彈高開百點，恒生指數開報23595點，升120點。恒生科技指數升0.1%，報6036點。阿里巴巴 （09988） 逆市續跌近2%；騰訊 （00700） 升0.7%；滙豐 （00005） 升0.8%；友邦 （01299） 升1.2%。

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【港股】恒生指數短綫若未能重上23500關鍵位 隨時重返「疫情底」

即市走勢︰

【10：05】【電子煙】中國就《電子煙》標準徵求意見 擬發布後3至5個月實施、思摩爾跌半成

【10：02】金嗓子 （06896） 公告，有關獲大股東夥亞賦基金溢價提私有化事項，未獲截至會議記錄日期的無利害關係股東通過。要約期已結束，股份將維持在聯交所上市地位，金嗓子股價跌逾33%，低見1.53元。

【10：01】羚邦 （02230） 績後升逾5%，高見0.169元。羚邦中期股東應佔溢利增12%至2862.4萬元，中期息增加29%至0.5仙。

【高息股攻略】羚邦績優加派息29% 股息率升至4.4厘

【10：00】美國聯儲局主席鮑威爾暗示加快收水，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別升逾1%。

【儲局收水】鮑威爾指宜提早完成收水 放棄通脹短暫論

【09：56】阿里巴巴 （09988） 跌近2%，報124.8元。

【09：55】港交所 （00388） 反彈逾2%，高見442元。

【09：53】中播 （00471） 中途停牌，停牌前報0.465元，升22.4%，成交4438萬元。

【09：51】華眾車載 （06830） 再升半成，破頂高見4.78元。

【09：48】中國11月財新製造業PMI為49.9，低於前值的50.6及預期的50.5 。

【09：46】大市升幅擴大至300點，23781點，升305點。

【09：41】中燃氣 （00384） 再跌半成，破底低見12.98元。

【09：38】濠賭股逆市向下，銀娛 （00027） 跌近2%；金沙 （01928） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 跌逾4%；美高梅 （02282） 跌逾2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌3%。太陽城集團 （01383） 旗下所有貴賓廳暫停營運。

【周焯華受查】太陽城全線關閉賭場貴賓廳 太陽城集團今早停牌、凱升挫兩成

【09：36】港股開市後早段升幅擴大至200點，報23688點升213點；科指升0.5%，報6057點。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%；騰訊 （00700） 反彈逾2%；美團 （03690） 亦彈2%；小米 （01810） 升逾1%。

【09：33】【百濟神州回A】百濟神州A股定價192.6元人民幣 溢價近13%籌222億人幣

【09：32】恒大系下跌，恒大 （03333） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌逾4%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【09：22】恒生指數開報23595點，升120點。恒生科技指數升0.1%，報6036點。阿里巴巴 （09988） 逆市續跌近2%；騰訊 （00700） 升0.7%；滙豐 （00005） 升0.8%；友邦 （01299） 升1.2%。

【09：14】期指開報23509點，升34點。

【08：57】早前已預告的中國楓葉教育 （01317） 今早停牌。

【教育股風暴】楓葉教育預告明起停牌 以待刊發年度業績 股價大插逾1成

【08：56】太陽城集團 （01383） 開市前公布短暫停牌。

【08：49】恒指黑期升約14點，報23482點；道指期貨升39點，報34522點。

【08：04】【配股潮】中國東方教育副主席配售1.5%股份 套現逾2億元

【07：45】【新股IPO】網易雲音樂9899超額認購近8倍 一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】雍禾醫療2279今日招股 一手入場費7979.6元

【07：45】港股ADR收報23394點，跌80點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報43.17元，較港收市價高0.22元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報455.78元，較港收市價低3.62元或0.8%。另外，阿里巴巴 （09988） ADR折合報124.31元，較港收市價低2.99元或2.4%。

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【07：30】市場憂累疫苗效力及貨幣政策收緊，聯儲局主席鮑威爾表示，可能考慮提前幾個月完成縮減買債計劃，通脹進一步上升的風險增加，是時候放棄有關通脹只是「暫時性」的表述。道指最多瀉711點，收市跌652點，報34483點；標指跌88點，收報4567點；納指跌1.55%，收報15537點。

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【開市9點半】阿里美股較港插逾2% 今早勢創新低 交銀洪灝：港股明年大概率跑贏環球

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責任編輯︰梁浩碩