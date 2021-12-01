【恒指夜期+北水】北水吸16億買快手　沽騰訊比亞迪　恒指夜期升52點（不斷更新）

北水連續6個交易日吸資，今日續吸16.2億元，當中，快手 （01024） 錄4.1億元淨入，不過，騰訊 （00700） 及比亞迪 （01211） 均錄得逾3億元淨沽，吉利 （00175） 及思摩爾 （06969） 亦巿逾2億元淨沽。恒指夜期早段反彈。

＊恒生銀行特約：2022年投資展望 解讀內地監管政策走向（立即收看）＊

北水資金流向：

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港股於12月首個交易日反彈高開百點，恒生指數開報23595點，升120點，其後升幅曾擴大至逾300點，一度反彈至23800點水平，惟午後升幅收窄，恒生指數收報23658點，升183點，成交1394.9億元。恒生科技指數升0.5%，報6058點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升2%；網易 （09999） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 續跌1%；佳兆業 （01638） 逆市跌逾4%；融創 （01918） 跌一成，濠賭股續挫。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【港股】恒生指數短綫若未能重上23500關鍵位 隨時重返「疫情底」

【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code）

即市走勢︰

【12：01】恒指夜期升52點，報23644點，低水15點。

【16：13】【新股IPO】傳中證監正草擬新規禁止VIE架構企業赴國外上市 獲批准後可在港上市

【16：10】恒生指數收報23658點，升183點，成交1394.9億元。恒生科技指數升0.5%，報6058點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升2%；網易 （09999） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 續跌1%；佳兆業 （01638） 逆市跌逾4%；融創 （01918） 跌一成，濠賭股續挫。

【16：00】恒生指數U盤前升177點，報23652點。

【15：49】融創 （01918） 尾市跌逾9%，破底低見12.72元，成交10億元。

【15：32】大市升幅收窄至不足200點，報23667點，升191點。

【15：19】港股尾市升約240點，報23715點；科指升0.9%，報6080點。

【15：00】上證升近0.4%；深證微跌0.01%；創業板指跌0.6%。

【14：51】網上醫療股逆市跌，平安好醫生 （01833） 跌逾4%，破底低見28.1元；京東健康 （06618） 跌逾4%；阿里健康 （00241） 跌0.7%，破底低見70.6元。

【14：49】勝獅貨櫃 （00716） 股價升逾11%，破頂高見1.3元。

【14：47】思摩爾 （06969） 今早曾挫一成，低見41.9元，最新跌幅收窄至2%，報45.3元。

【14：46】易居 （02048） 升逾三成，高見2.01元，成交2.9億元。

【14：18】恒指升約260點，報23734點。

【14：00】【恒大危機】恒大汽車多間關聯公司近日大幅增資 累涉逾90億人幣 股價現跌近5%

【13：51】【異動股】李家傑投資擁氫氣電池技術公司EnerVenue 港華智慧能源大漲逾一成

【13：44】融創 （01918） 逆市跌逾6%，低見13元。

【13：34】大市升幅收窄至280點，報23755點；科指升0.9%，報6083點。

【13：29】佳兆業 （01638） 逆市跌逾3%，低見1.01元。

【內房危機】佳兆業過半債權人傳不同意交換要約 4億美元債券12月7日到期

【13：26】車股逆市向下，吉利 （00175） 跌1%；比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 跌近1%；廣汽 （02238） 跌逾3%。

【13：24】滙豐 （00005） 升幅擴大至近2%，高見43.85元；渣打 （02888） 升逾2%，高見44.15元。

【13：18】【氫能投資】官媒預告氫能產業發展規劃快推 氫能概念股炒升、京城機電升16%

【13：16】【醫美股】完美醫療：3大灣區服務中心開業首月 銷售合同金額近1500萬元

【13：13】電力股又上，中國電力 （02380） 升8%；潤電 （00836） 升逾3%；龍源電力 （00916） 升逾1%。

【13：10】阿里巴巴 （09988） 跌幅略收窄至1%內，高見126.5元；美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 分別升逾2%。

【13：02】電視廣播 （00511） 連日向下後，股價反彈逾3%，高見4.66元。

【13：02】【濠賭股】金沙中國下月向逾2.5萬名員工派一個月薪酬津貼 股價半日跌3%

【13：00】港股午後初段升約375點，報23850點；科指升1.2%，報6099點。

【12：58】【新股IPO】凱萊英醫藥、順豐同城等八家新股同期招股 雍禾醫療半日錄逾14.5億孖展、超購8.7倍（不斷更新）

【12：55】【澳門賭收】澳門11月博彩收入止跌按年持平 首11個月賭收升5成

【12：49】恒指黑期升約364點，報23832點。

【12：43】【新股IPO】網易雲音樂9899明日掛牌 先看券商有何追揸沽策略？

【12：39】【新股IPO】威馬汽車完成新一輪融資、集資1.52億美元 雅居樂領投1.4億美元

【12：00】恒生指數半日升329點，報23804點，成交798.5億元。恒生科技指數升1.1%，報6092點。美團 （03690） 反彈近4%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%。金融股向上，濠賭股續受壓，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌3%。

【11：42】三桶油向上，其中，中石化 （00386） 升逾4%，高見3.56元；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾1%。

【11：38】港股中午收市前，恒指升約328點，報23803點；科指升0.9%，報6083點。

【11：30】上證半日升0.1%；深證跌近0.3%；創業板指跌0.7%。

【11：26】【內房危機】傳奧園境外物業或被處置 據報正洽售葵涌活化工廈「奧創中心」

【11：14】內銀造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾2%；中行 （03988） 升逾1%；招行 （03968） 升逾3%；交行 （03238） 升近4%。

【11：09】中國東方教育 （00667） 曾跌逾15%，低見6.86元，最新仍跌14%，報7元，成交3億元。

【11：00】小鵬汽車 （09868） 升逾6%，破頂高見217.6元；理想汽車 （02015） 升近半成，破頂高見138.8元。

【10：56】山東墨龍 （00568） 抽升近三成，高見4.39元，成交2461萬元。

【10：50】濰柴動力 （02338） 升逾9%，高見15.28元，成交1.8億元。

【10：41】【銀行股】鮑威爾言論變偏鷹、暗示加快收水 銀行股全綫升 渣打升逾2%

【10：36】濠賭股跌幅擴大，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌3%。永利 （01128） 跌7%；澳博 （00880） 跌半成；新濠 （00200） 跌逾2%；美高梅 （02282） 跌逾1%。

【10：32】內房股造好，中海外 （00688） 升逾3%；潤地 （01109） 升逾4%；碧桂園 （02007） 升逾2%；雅居樂 （03383） 升近3%。

【10：24】思摩爾 （06969） 跌幅擴大至近一成，低見41.9元。

【10：17】美團 （03690） 升幅擴大至逾4%，高見248.8元，成交21.3億元。

【10：05】【電子煙】中國就《電子煙》標準徵求意見 擬發布後3至5個月實施、思摩爾跌半成

【10：02】金嗓子 （06896） 公告，有關獲大股東夥亞賦基金溢價提私有化事項，未獲截至會議記錄日期的無利害關係股東通過。要約期已結束，股份將維持在聯交所上市地位，金嗓子股價跌逾33%，低見1.53元。

【私有化】金嗓子私有化計劃告吹 股價逆市跌逾三成

【10：01】羚邦 （02230） 績後升逾5%，高見0.169元。羚邦中期股東應佔溢利增12%至2862.4萬元，中期息增加29%至0.5仙。

【高息股攻略】羚邦績優加派息29% 股息率升至4.4厘

【10：00】美國聯儲局主席鮑威爾暗示加快收水，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別升逾1%。

【儲局收水】鮑威爾指宜提早完成收水 放棄通脹短暫論

【09：56】阿里巴巴 （09988） 跌近2%，報124.8元。

【09：55】港交所 （00388） 反彈逾2%，高見442元。

【09：53】中播 （00471） 中途停牌，停牌前報0.465元，升22.4%，成交4438萬元。

【09：51】華眾車載 （06830） 再升半成，破頂高見4.78元。

【09：48】中國11月財新製造業PMI為49.9，低於前值的50.6及預期的50.5 。

【09：46】大市升幅擴大至300點，23781點，升305點。

【09：41】中燃氣 （00384） 再跌半成，破底低見12.98元。

【09：38】濠賭股逆市向下，銀娛 （00027） 跌近2%；金沙 （01928） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 跌逾4%；美高梅 （02282） 跌逾2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌3%。太陽城集團 （01383） 旗下所有貴賓廳暫停營運。

【周焯華受查】太陽城全線關閉賭場貴賓廳 太陽城集團今早停牌、凱升挫兩成

【09：36】港股開市後早段升幅擴大至200點，報23688點升213點；科指升0.5%，報6057點。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%；騰訊 （00700） 反彈逾2%；美團 （03690） 亦彈2%；小米 （01810） 升逾1%。

【09：33】【百濟神州回A】百濟神州A股定價192.6元人民幣 溢價近13%籌222億人幣

【09：32】恒大系下跌，恒大 （03333） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌逾4%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【09：22】恒生指數開報23595點，升120點。恒生科技指數升0.1%，報6036點。阿里巴巴 （09988） 逆市續跌近2%；騰訊 （00700） 升0.7%；滙豐 （00005） 升0.8%；友邦 （01299） 升1.2%。

【09：14】期指開報23509點，升34點。

【08：57】早前已預告的中國楓葉教育 （01317） 今早停牌。

【教育股風暴】楓葉教育預告明起停牌 以待刊發年度業績 股價大插逾1成

【08：56】太陽城集團 （01383） 開市前公布短暫停牌。

【08：49】恒指黑期升約14點，報23482點；道指期貨升39點，報34522點。

【08：04】【配股潮】中國東方教育副主席配售1.5%股份 套現逾2億元

【07：45】【新股IPO】網易雲音樂9899超額認購近8倍 一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】雍禾醫療2279今日招股 一手入場費7979.6元

【07：45】港股ADR收報23394點，跌80點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報43.17元，較港收市價高0.22元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報455.78元，較港收市價低3.62元或0.8%。另外，阿里巴巴 （09988） ADR折合報124.31元，較港收市價低2.99元或2.4%。

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【07：30】市場憂累疫苗效力及貨幣政策收緊，聯儲局主席鮑威爾表示，可能考慮提前幾個月完成縮減買債計劃，通脹進一步上升的風險增加，是時候放棄有關通脹只是「暫時性」的表述。道指最多瀉711點，收市跌652點，報34483點；標指跌88點，收報4567點；納指跌1.55%，收報15537點。

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【開市9點半】阿里美股較港插逾2% 今早勢創新低 交銀洪灝：港股明年大概率跑贏環球

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責任編輯︰梁浩碩