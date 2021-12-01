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【新iPhone】新一代iPhone SE即將登場？調查機構：有望在明年首季發布

科技 11:05 2021/12/01

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研究機構TrendForce近日再指出，蘋果正計畫在2022年第一季度發布第三代iPhone SE，並將支援5G網絡。

蘋果（Apple）日前被顯示器分析師Ross Youn踢爆，目前正在開發下一代的iPhone SE手機，並將命名為「iPhone SE Plus」。研究機構TrendForce近日再指出，蘋果正計畫在2022年第一季度發布第三代iPhone SE，並將支援5G網絡。

【智能手機】蘋果iPhone成功超越華為　內地手機市佔率達22%排名首位　

【蘋果動向】iPhone、AirPods互相充電有望？彭博：蘋果開發進行中

外國科技網站MacRumor報道指，TrendForce近日發表文章，並指第三代iPhone SE預計將會在2022年首季發布，預計第三代iPhone SE將成為幫助蘋果在中端5G智能手機細分市場中，佔據一席之地的主要工具，其2022年的產量預計將達到2500萬至3000萬部。

Ross Young日前表示，蘋果將把這個設備稱為「iPhone SE Plus」，而「Plus」所指並非屏幕加大，而是指更快的連接，支援5G網絡。他表示，即將推出的iPhone SE Plus，將繼續採用採用與當前版本的iPhone SE 2相同的4.7吋LCD屏幕。

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤此也聲稱，新的iPhone SE將採用與當前機型類似的設計，而該設備的關鍵升級將包括支援5G和更快的處理器，則是A15芯片。

【元宇宙】郭明錤：蘋果AR頭戴式裝置明年第4季推出　望搭載M1芯片運算能力

責任編輯：曾曉汶

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