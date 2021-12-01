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【ET財經早點1分鐘】加快「收水」嚇散䓺股道指急瀉652點 蘋果獨領風騷挑戰新高

股市 06:57 2021/12/01

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聯儲局主席鮑威爾鷹派講話再震散美股，鮑威爾認為12月的議息會議，會討論加快縮減買債規模，認為據現時情況，經濟非常強勁，以及通脹壓力更高，因此或提前幾個月完成縮減。

鮑威爾強調，儲局的焦點已轉為抗擊通脹，而不是新變種病毒對經濟的潛在破壞。道指跌652點，納指跌1.6%。

不過，市場同時反映病毒對經濟放緩的影響。美滙指數跌0.5%，紐約期油跌近5%。

蘋果抗跌升3% 再戰新高

蘋果股價升3%，距離歷史高位不足1美元，是唯一上升的道指成分股。

有分析師指出，蘋果正部署不斷推出新產品，以推動增長，包括耳機、以及明年中展示的AR眼鏡，認為過去5年對蘋果最大的批評是無新產品，而且目前情況顯示iPad及iPhone Pro等銷售良好，增加投資界的憧憬。

阿里美股價重返4年前 夜期跌27點

阿里巴巴美股弱勢未改，低見126美元，重返4年前股價水平，相當於低港收市價2.4%。

不過，其他科技股ADR就靠穩，夜期受外圍的影響，一度跌216點，收市僅跌27點。

太陽城全線關閉賭場貴賓廳

賭股消息方面，太陽城集團主席周焯華涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為被捕後，據澳門傳媒報道，太陽城集團關閉全線澳門貴賓廳，稱有關決定是與各大博企協商後作出。

由於涉及貴賓廳停業，稍後將有相應的架構調整。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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ADR 指數 美滙指數 美股 阿里巴巴 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 議息 道瓊斯工業平均指數

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