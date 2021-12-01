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【儲局收水】鮑威爾指宜提早完成收水 放棄通脹短暫論

股市 00:38 2021/12/01

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美國聯儲局主席鮑威爾表示，可以考慮提前幾個月完成縮減買債計劃（減碼QE），他的強硬收水言論觸發道指急挫逾500點，銀行股首當其衝跌1.5%，納指亦瀉逾200點。

他並表示，12月的會議討論是否盡早結束縮減計劃是合適的。

本港時間今晨零時，道指挫529點或1.5%，報34606點；納指跌244點或逾1.5%，報15538點；標指跌26點或0.6%。

鮑威爾與美國財長耶倫一同出席美國國會參議院銀行委員會的季度聽證，在問答環節，鮑威爾表示，通脹進一步上升的風險增加，物價上漲與新冠疫情造成的供應鏈中斷有關。他還稱，是時候放棄關於通脹「暫時性」這個詞了，有關言論令美股跌幅擴大。

鮑威爾指目前無法評估Omicron變種新冠病毒，尚未將其納入預測中，將在一周或10天內了解更多關於Omicron變種新冠病毒信息，只有這樣才能評估對經濟的影響。

鮑威爾講話後，現貨黃金累計下挫逾20美元，刷新11月4日以來低點至1772.11美元。

美國10年期國債收益率自鮑威爾聽證會問答環節以來，反彈約8個基點，幾乎完全收復日內稍早跌幅，逼近1.5%關口。

相關新聞：【Omicron變種】鮑威爾憂慮經濟下行 通脹走勢更難料

責任編輯：李勝君
 

美股 黃金 鮑威爾 標準普爾500指數 美國聯儲局

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