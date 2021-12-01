姜濤拍滙豐告別投資A0廣告 奪首屆YouTube Works大獎

今年本港的廣告出現了一個新趨勢，就是猶如變成了人氣男團MIRROR的廣告世界，無論是在網絡上、商場的大型屏幕又或巴士車身、電車站等等，任何地方都能見到由他們代言的廣告。不過，在不同的廣告平台中都能發揮其宣傳的重要作用。YouTube 香港剛公佈了首屆YouTube Works年度廣告大賞得獎名單，表揚展現傑出創意及商業成效的YouTube廣告；得獎單位包括滙豐、群順有限公司 - 譚仔三哥米線、Mox Bank Limited 以及香港麥當勞。

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YouTube的確是大眾最普及利用的綫上平台，在上面賣廣告絕對有一定成效。而在今次得獎的名單中，各有特色，不過相信焦點都一定離不開由人氣王姜濤為代言的滙豐One告別投資A0廣告。

姜濤人氣高企，一直被喻為「帶貨王」，只要是由他代言，甚或只是在他身上出現過的東西，都會被粉絲們瘋搶一番。今次代言匯豐One告別投資A0廣告也不例外，有指開戶人數迅即飆升。而該廣告影片在 YouTube 上錄得超過 1,000 萬次的觀看次數，滙豐 One 的知名度也提升了 8.8%，創下有史以來的新高。與滙豐 One 以往廣告活動相比，這次宣傳片的點擊率錄得 20% 的增幅。

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滙豐選擇以 YouTube 作為聯繫千禧年輕一代的平台，為品牌形象注入新活力。姜濤成為「告別投資 A0 大使」，廣告將年輕一代常用的愛情潮語「A0」套用於財富管理上，以「財富A0」一詞引起投資新手的共鳴。品牌同時採用的全渠道策略，善用 YouTube 廣告方案並成功提升品牌關注度，也帶動了業務增長。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務市場部主管姚淑嫻表示，要吸引年輕顧客群，需要贏得他們的心，也要了解他們的想法。滙豐深明此道，改以年輕人熟悉的「語言」講解理財投資，並透過一班能引起共鳴的網絡紅人，將理財概念化繁為簡，一方面增強年輕人的理財知識，再進一步協助他們開展理財之路。

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Google 香港銷售及營運總經理余名德指出，這是表揚傑出創意的最佳時間，除了因為 YouTube 在香港已接觸到550多萬18歲或以上的本地用戶，同時更多品牌善用影片創作訴說品牌故事，借助 YouTube 與消費者互動，帶動業務增長。他續說：「今年獲獎品牌包括滙豐、群順有限公司 - 譚仔三哥米線、Mox Bank Limited，以及香港麥當勞。這些廣告的成功為業界提供不少參考價值。首先，要打造出一個出色的 YouTube 廣告活動必須呈現出真實感。第二，品牌應嘗試不同影片格式和設計進行創作，以便引起受眾的興趣。第三，品牌應跟熱情與創意並重的 YouTube 創作者合作，增加品牌的感染力。最後，我鼓勵品牌在 YouTube 制定全渠道營銷策略，獲取更佳成效。」

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記者：張以正