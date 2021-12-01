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【開市9點半】阿里美股較港插逾2%　今早勢創新低　交銀洪灝：港股明年大概率跑贏環球

股市 06:45 2021/12/01

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聯儲局主席鮑威爾指宜提早完成收水，美股再急插，阿里巴巴 （09988） 美股較港跌2.4%，今早開市勢再創新低。港股11月累挫1901點，除變種病毒及監管外，昨港元跌勢加劇，港滙昨曾插穿7.8；1個月HIBOR推至近7個月高，反映資金緊張。交銀洪灝指，與其撈底，不如將投資視線放長，才能忍受短期波動，看好港股明年跑贏。

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9.【變種病毒】摩通：Omicron不會阻止全球股市上漲

港股ADR及美股收市情況：

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