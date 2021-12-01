【開市9點半】阿里美股較港插逾2% 今早勢創新低 交銀洪灝：港股明年大概率跑贏環球 股市 06:45 2021/12/01 分享： ▼點擊圖片放大 +7 +6 聯儲局主席鮑威爾指宜提早完成收水，美股再急插，阿里巴巴 （09988） 美股較港跌2.4%，今早開市勢再創新低。港股11月累挫1901點，除變種病毒及監管外，昨港元跌勢加劇，港滙昨曾插穿7.8；1個月HIBOR推至近7個月高，反映資金緊張。交銀洪灝指，與其撈底，不如將投資視線放長，才能忍受短期波動，看好港股明年跑贏。 焦點新聞： 1.【2022展望】交銀洪灝：港股明年跑贏環球機會大 2.【周焯華受查】太陽城證實關閉全線賭場貴賓廳 3.【周焯華受查】高盛維持澳博、銀娛及金沙「買入」評級 4.【互聯網監管】內地督促網約車平台合理設定抽成比例上限 5.【港股】國指高位跌33%插穿「疫情底」 創5年半低位 6.【業績】中國水務：未來5年增長連續翻倍 7.【業績】大快活中期溢利跌19.2% 中期息25港仙 8.【證監會】證監法規執行部執董魏建新明年5月約滿離任 9.【變種病毒】摩通：Omicron不會阻止全球股市上漲 港股ADR及美股收市情況： ▼點擊圖片放大 +16 +15 欄名 : 開市9點半 最新專欄文章 更多 【開市9點半】濠賭股調整料短暫 太陽城今復牌 景順稱股市不會回到黑暗時刻 2021/11/30 【開市9點半】濠賭股調整料短暫 太陽城今復牌 景順稱股市不會回到黑暗時刻 【開市9點半】美團料外賣交易量增速續放緩 ADR挫半成；周焯華受查或拖累博彩股 2021/11/29 【開市9點半】美團料外賣交易量增速續放緩 ADR挫半成；周焯華受查或拖累博彩股 【開市9點半】維他奶：內地銷售持續恢復 加強「雙11」推廣、邀地方政府參觀 兩款新產品受消費者喜愛 2021/11/26 【開市9點半】維他奶：內地銷售持續恢復 加強「雙11」推廣、邀地方政府參觀 兩款新產品受消費者喜愛 【開市9點半】工信部要求騰訊先停推新App及更新 影響可大可少 2021/11/25 【開市9點半】工信部要求騰訊先停推新App及更新 影響可大可少 【開市9點半】長實被大行連環唱好：通關利好寫字樓前景 速覽小米、快手、小鵬業績 2021/11/24 【開市9點半】長實被大行連環唱好：通關利好寫字樓前景 速覽小米、快手、小鵬業績 港股 大快活集團（00052） 中國水務（00855） 太陽城集團（01383） 交銀國際（03329） 洪灝