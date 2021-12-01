▲ 【反壟斷】英國監管機構要求Meta必須出售Giphy 指構成壟斷

英國競爭及市場管理局（CMA）發布裁決指，Meta（美：FB）必須出售其於上年收購的GIF圖數據庫公司Giphy，聲明表示Meta收購Giphy將減少社交媒體平台之間的競爭，構成壟斷，而交易亦將取消Giphy作為廣告市場挑戰者的地位，對廣告市場平衡產生影響 。

英國競爭及市場管理局指，合併可能會令Meta有權限制或阻止其他社交媒體平台訪問Giphy，導致其他社交平台無法再使用Giphy內的GIF圖，而Meta亦有可能會要求其他社交媒體競爭對手，包括TikTok、Twitter和Snapchat，提供用戶數據以準許其使用Giphy。Meta通過收購 Giphy，有效地消除了廣告市場上的競爭對手，因為Meta在收購時同時終止了Giphy的廣告服務，消除了潛在競爭的一個重要來源，「這點尤其令人擔憂」。

Meta聲明表示，不同意監管機構的決定，有機會提出上訴。

事實上，早在今年10月份，英國監管機構已對Facebook處以5050萬英鎊罰款，原因是公司違反了最初在調查收購期間頒布的強制執行令，拒絕向監管機構提供相關訊息。

Meta於2020年5月以4億美元收購的GIF圖數據庫公司Giphy，並且併入旗下Instagram服務內。

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