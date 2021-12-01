【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code）

港股上日下破一年低位，恒生指數收報23475點，跌376點。港股弱勢未改，投資者應速速離場，還是吼位收集？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你分析！

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00：00 - 市場焦點速覽

00：25 - 聯儲局「收水」或提早 道指急挫逾600點

01：43 -「疫情」+「收水」夾擊美股 美股後市點睇→【按此速睇】

06：06 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：00 - 港股估值低 現價撈貨風險有幾高？→【按此速睇】

11：11 - 太陽城全線關閉賭場貴賓廳 澳門賭業股前景

14：50 - 航運股逆市強勢 前景仍看好？

16：51 - 新股波動市上場 值得留意嗎？

19：32 - ET個股推介：領展 （00823）

21：26 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 47.7元有貨，應該怎麼辦

22：49 - 觀眾問股：港交所 （00388） 要不要見390元至395元

23：32 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 短線會上返24元嗎？我想24元平手走

24：11 - 觀眾問股：平安好醫生 （01833） 可否撈貨？

25：08 - 觀眾問股：周街殘股，唐牛會建議邊隻值得撈？

25：48 - 觀眾問股：12 月有機會見21600？

26：42 - 觀眾問股：新東方在綫 （01797） 8元有貨，走勢怎看，上望及止蝕位？

27：50 - 觀眾問股：微創醫療 （00853） 走勢怎看？可買入嗎？

28：59 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 、GX恒生高股息率 （03110） 會否好過領展 （00823） ？從收息角度

32：03 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 現價先收集會否太遲？我信你講電動車的故事， 想開始部署返 謝謝牛牛

34：04 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 。另談港華燃氣 （01083） 及中國燃氣 （00384）

36：04 - 港股早段市況速報

37：40 - 觀眾問股：歐舒丹 （00973） 有沒有機會見40元

39：52 - 觀眾問股：南方智能駕駛 （03162） 沒有貨想跟買，前景及買入價唔該

41：20 - 觀眾問股：電視廣播 （00511） 洗完白白未？4.5元我短期跌浪目標到了，下站3.5元會否到？

42：45 - 觀眾問股：想問友邦 （01299） ，現價可入嗎？

43：26 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 近日跌.現價可入作長揸，45.5元有一手。

44：12 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 沒有貨，可入嗎？如是，什麼價？

44：47 - 觀眾問股：蘋果（APPL.US）有沒有炒過籠， 好不好走少少，買入價129美元

47：14 - 觀眾問股：Rivian好似沒有起伏了，是否個價短期都不會升？另Tesla 短期會否有機會拆股呢？哪個價位加注最舒服

49：13 - 觀眾問股： LuluLemon 定係 HON，2 揀 1

51：22 - 觀眾問股： Rivian 何時入 3162

51：52 - 觀眾問股：小米 （01810） 心已死怎辦

53：38 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 前景怎看

54：38 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 會否拆細

55：13 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 是否值博

57：15 - 港股市況速報 恒指早段升逾300點

58：22 - 觀眾問股：思摩爾 （06969） 前景怎看

01：00：20 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 140元買入，可繼續持有嗎？

01：01：10 - 財經日誌提提你

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