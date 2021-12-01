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【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/12/01

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港股上日下破一年低位，恒生指數收報23475點，跌376點。港股弱勢未改，投資者應速速離場，還是吼位收集？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你分析！

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

*重溫上日《ET開市直擊》-市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？*

 

欄名 : ET開市直擊

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