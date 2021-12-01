【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/12/01 分享： 港股上日下破一年低位，恒生指數收報23475點，跌376點。港股弱勢未改，投資者應速速離場，還是吼位收集？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你分析！ 有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 *重溫上日《ET開市直擊》-市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（附time code） 2021/11/30 【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 2021/11/29 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code） 2021/11/29 【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code） 【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？（附time code） 2021/11/26 【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 2021/11/25 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 恒生指數 股票