【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（歡迎到本節目留言區即時交流）

港股上日下破一年低位，恒生指數收報23475點，跌376點。港股弱勢未改，投資者應速速離場，還是吼位收集？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你分析！

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*重溫上日《ET開市直擊》-市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？*