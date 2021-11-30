【高息股攻略】羚邦績優加派息29%　股息率升至4.4厘

▲ 【高息股攻略】羚邦加派息29% 股息率升至4.4厘。圖為羚邦主席趙小燕。

羚邦 （02230） 公布中期業績，截至9月30日止6個月，收入增24%至1.85億元，其中品牌授權業務增長82%至5813萬元；股東應佔溢利增12%至2862.4萬元，毛利率由48.7%增至50.7%，中期息增加29%至0.5仙，現價股息率由3厘升至4.4厘。

羚邦指出，由於日本動漫品牌授權的大幅增長，品牌授權業務錄得強勁的財務營運業績。連同來自日本的強大玩具線，集團更開發了收藏品、配飾及禮品等各種優質商品，並分佈於不同地區。集團亦與獲授權方探索新機遇對不同知識產權（以《咒術迴戰》、《鱷魚君最後的100天》、《我的英雄學院》為特色）開設不同快閃店、快閃咖啡館甚至快閃飲品店，均得到了熱烈的反響。

羚邦續指，期內新增授權品牌芝麻街，成為大中華區品牌授權代理商，芝麻街觸及全球1.5億兒童，其節目覆蓋150多個國家及2,150萬YouTube訂閱者。集團亦重續emoji及Popeye等長期品牌。

此外，羚邦目標收入獲雙位數增長，將繼續加快網購平台在不同地區的發展，並將積極開拓發展戰略夥伴 關係、建立聯盟及開展收購方面的機會。

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記者：譚志偉